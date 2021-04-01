Директор стройфирмы оштрафован за срыв сроков ремонта сельской школы

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Директор подрядной организации, несвоевременно выполнившей работы по капремонту школы в Порецком районе, привлечен к ответственности.
В марте прошлого года по результатам проведенного электронного аукциона между Анастасовской средней школой и ООО «Великий лес» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы с 23 мая по 15 августа.
Но, как установила районная прокуратура, фактически подрядчик приступил к работам спустя длительное время после заключения контракта, из-за чего не исполнил свои обязательства в оговоренные контрактом сроки. В полном объеме работы были завершены лишь в середине октября, что негативно сказалось на деятельности образовательного учреждения.
В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила административное дело. Рассмотрев его, суд оштрафовал виновника школьных неприятностей на 90 тысяч рублей.

Опубликовано: 7 апреля 2021 г.


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