Директор стройфирмы оштрафован за срыв сроков ремонта сельской школы

Директор подрядной организации, несвоевременно выполнившей работы по капремонту школы в Порецком районе, привлечен к ответственности.

В марте прошлого года по результатам проведенного электронного аукциона между Анастасовской средней школой и ООО «Великий лес» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы с 23 мая по 15 августа.

Но, как установила районная прокуратура, фактически подрядчик приступил к работам спустя длительное время после заключения контракта, из-за чего не исполнил свои обязательства в оговоренные контрактом сроки. В полном объеме работы были завершены лишь в середине октября, что негативно сказалось на деятельности образовательного учреждения.

В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила административное дело. Рассмотрев его, суд оштрафовал виновника школьных неприятностей на 90 тысяч рублей.