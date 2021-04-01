Директор подрядной организации, несвоевременно выполнившей работы по капремонту школы в Порецком районе, привлечен к ответственности.
В марте прошлого года по результатам проведенного электронного аукциона между Анастасовской средней школой и ООО «Великий лес» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы с 23 мая по 15 августа.
Но, как установила районная прокуратура, фактически подрядчик приступил к работам спустя длительное время после заключения контракта, из-за чего не исполнил свои обязательства в оговоренные контрактом сроки. В полном объеме работы были завершены лишь в середине октября, что негативно сказалось на деятельности образовательного учреждения.
В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила административное дело. Рассмотрев его, суд оштрафовал виновника школьных неприятностей на 90 тысяч рублей.
Директор стройфирмы оштрафован за срыв сроков ремонта сельской школы
Директор подрядной организации, несвоевременно выполнившей работы по капремонту школы в Порецком районе, привлечен к ответственности.