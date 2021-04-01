С 1 апреля изменился порядок назначения денежных выплат на детей от 3 до 7 лет

Как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты республики, ранее всем семьям пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Базовым размером выплаты и сейчас остается 50% (4941,5 рубля).

Далее, если при выплате основной части среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплата будет назначаться в размере 75% (7412,25 рублей). Если и в этом случае среднедушевой доход семьи ниже минимума, то выплата назначается в размере 100% (9883 рубля).

Заявления на назначение выплаты в повышенном размере принимаются с 1 апреля, но при этом, как и в прошлом году, расчет данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года.

С апреля этого года будет действовать следующая схема рассмотрения заявлений и назначения выплаты. Первое — подача заявления, рассмотрение состава семьи. Второе — определение дохода всех членов семьи. И третий этап — проверка на соответствие требований имущественного характера. Так называемая трехступенчатая система позволит обеспечить максимальную адресность выплаты.

Кроме того, в целях повышения адресности этой меры поддержки семей с детьми будет введен критерий имущественной обеспеченности, то есть будет учитываться наличие квартиры и жилого дома, автотранспортных средств, земельных участков. Например, если в собственности две квартиры, то суммарная площадь при этом не должна превышать 18 кв. метров на каждого члена семьи. Если же в собственности одна квартира, то ее площадь не влияет на предоставление выплаты.

Получить пособие можно будет, подав заявление в электронном виде через портал «Госуслуги» или обратившись лично в МФЦ либо в органы соцзащиты.