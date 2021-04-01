На восстановление пострадавшего от пожара дома в Канаше потребуется не менее 15 млн рублей

Виновников пожара ищут под сгоревшей крышей

На восстановление многоэтажки в Канаше по улице Разина, где ночью первого апреля выгорела часть кровли и вышли из строя коммуникации, будут направлены средства из резервного фонда республики. Об этом сказал Глава Чувашии, выезжавший первого апреля на место происшествия. «Мы готовы объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба. Это позволяет нам использовать ресурсы бюджета и оказать необходимую помощь, чтобы в кратчайшие сроки восстановить дом, чтобы он был пригоден для проживания, и, конечно же, оказать людям помощь, чтобы они смогли спокойно пережить временные неудобства», — пояснил Олег Николаев.

2 апреля Глава Чувашии подписал распоряжение о выделении 3 млн рублей на оказание пострадавшим единовременной материальной помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости. Администрация Канаша начала выплачивать погорельцам денежные компенсации в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Депутаты хлопочут о выделении дополнительных денег на выплаты местного уровня.

Как уже сообщала «СЧ», жильцов пострадавшего дома временно разместили в школе № 3. Сейчас большинство из них перебрались к родственникам, сообщил корреспонденту «СЧ» директор школы Марат Шадаев, чуть более 20 человек размещены в общежитии городского строительного техникума. Директор школы отметил, что в первые, самые тяжелые, дни погорельцы не паниковали, понимая, что случившееся в одно мгновение не исправить. Для них было организовано горячее питание, а школьное помещение, где их временно разместили, имело отдельный вход. Конечно, с верхней одеждой были проблемы, ведь многие выбегали из дома в спешке. Некоторые жильцы по этой причине забыли в квартирах мобильные телефоны. «Одну бабушку потеряли живущие в Москве дочери, звонят, а она не отвечает. Но эту проблему удалось решить», — рассказал Марат Минзагитович.

А еще он помнит бабушку, которая не с пустыми руками покинула охваченный пожаром дом: «Не расставалась с пакетом, в котором были медицинские документы и снимки, касающиеся ее обследования». И дедушка запомнился, который не мог ходить, имел проблемы со слухом и зрением, но что порадовало директора: «Он очень хорошо ел кашу!» И еще одна важная деталь: всех жильцов, желающих попасть в свои квартиры, потом проводили туда под присмотром, чтобы они могли забрать с собой самое необходимое — документы, нужные вещи.

Напомним, по данным МЧС России по Чувашии, огонь уничтожил крышу на площади 900 квадратных метров. Все жильцы дома, в том числе дети, были эвакуированы. Пожар ликвидировали в пять утра. Благодаря работе оперативных служб никто из жильцов не пострадал. А вот сам дом, по словам главы администрации города Виталия Михайлова, пострадал серьезно: крыша сгорела, газ и свет отключены, теплоснабжение и водоснабжение тоже, поскольку в доме верхняя разводка.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственная группа, устанавливающая причины возникновения пожара. Специалисты также обследуют техническое состояние многоэтажки, чтобы выяснить объем предстоящих ремонтных работ.

По предварительным подсчетам на восстановление дома потребуется не менее 15 млн рублей.

Кстати, в республике по поручению Олега Николаева обследуют все дома, которые капитально ремонтировала фирма, имеющая отношение к пострадавшему дому. Оказалось, пятиэтажка, где сгорела крыша, была до этого капитально отремонтирована: в позапрошлом году там меняли инженерные сети, в том числе электропроводку, а в прошлом — скатную кровлю. Специалисты выясняют, в полном ли объеме были выполнены работы по обновлению сети электроснабжения, сделал ли подрядчик огнезащитную обработку элементов кровли, качественные ли материалы при этом использовал, соблюдал ли технологию.

Вопросов к компании, выполнившей капитальный ремонт, немало. Строительный контроль на разных объектах этой фирмы проводили одни и те же организации. «Эта компания делала капремонт еще в семи домах в Канаше и в одном доме в Янтиково. Причем на стройконтроль постоянно выходили два подрядчика, одни и те же», — цитирует Чувашинформ слова вице-премьера — и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павла Данилова.

По одной из версий к возгоранию крыши могло привести нарушение подрядной организацией технологии выполнения капремонта. Но есть и другая. Очевидцы говорят, что за несколько дней до пожара на чердаке работали провайдеры. Причем ключи им ни председатель совета дома, ни управляющая компания не давали. Пообщавшись с руководителями надзорных ведомств и оперативных служб, Глава Чувашии отметил, что нужно урегулировать порядок доступа к общедомовому имуществу, сообщает Чувашинформ. «Мы не можем препятствовать заключению договора с провайдерами, это право жильцов. Но при этом доступ к подъездам и в места общего пользования должен быть под присмотром либо представителя управляющей компании, либо председателя совета дома. Если мы будем просто вешать ответственность на собрание собственников жилья, то порядок не наведем», — сказал Олег Николаев и поручил профильным ведомствам изучить опыт других регионов и возможность принятия соответствующего нормативного акта на уровне республики.

Между тем по факту пожара уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает Следственное управление СКР по Чувашии. По версии следствия, ответственное лицо из числа работников городского муниципального предприятия «Чистый город» не организовало и не провело надлежащим образом комплекс необходимых и достаточных мероприятий по техническому содержанию дома 10 по улице Разина, в результате чего загорелась его кровля.

Следствием проверяются и другие версии возникновения пожара, причины которого будут установлены после проведения назначенной пожарно-технической экспертизы.

Фото чувашинформ.рф

Крыша дома по улице Разина выгорела на площади 900 квадратных метров.