Чувашия показала опережающие темпы роста качества городской среды

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год.

Чувашской Республике присвоено 192 балла, что на 7 баллов больше по сравнению с прошлым годом. Всего оценивалось 9 городов Чувашии – Чебоксары, Канаш, Ядрин, Новочебоксарск, Алатырь, Мариинский Посад, Шумерля, Цивильск и Козловка. Максимальный балл из городов Чувашии набрали Чебоксары – 217 баллов.

Чувашия стала одним из 23 регионов страны со средним значением Индекса от 181 балла включительно и показавшим в 2020 году рост качества городской среды выше, чем планировалось федеральным проектом.

Широкое вовлечение горожан в процессы, связанные с повышением качества городской среды, способно оказать влияние на преобразования по любому из индикаторов. Поэтому, чтобы упростить и систематизировать опрос граждан, дать россиянам во всех регионах страны возможность принимать участие в благоустройстве, в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.

Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе, а также перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на текущий год.