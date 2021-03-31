В Канаше сгорела крыша пятиэтажного дома

Погорельцев разместили в школе

В ночь на первое апреля, в четвертом часу, в Канаше произошло ЧП — загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома по улице Разина, 10.

По данным регионального МЧС, на место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы, организовавшие эвакуацию жителей дома и тушение пожара, который был ликвидирован около пяти утра. Как сообщает администрация Канаша, в его тушении участвовали силы и средства пожарных частей города, Янтиковского, Комсомольского и Цивильского районов. Были задействованы четыре пожарные автоцистерны и три автолестницы. По предварительным данным, огонь уничтожил кровлю на площади 900 квадратных метров.

К счастью, жильцы не пострадали. Всего из дома эвакуировано более ста человек, в том числе 15 детей. Люди временно размещены в городской школе № 3 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, сообщает администрация Канаша. Здесь им оказывают всю необходимую помощь. С пострадавшими работают психологи, дежурят врачи. Решается вопрос о размещении людей в общежитиях. Часть эвакуированных решили пока пожить у родственников.

Вчера днем место происшествия осмотрел Глава Чувашии Олег Николаев и руководители надзорных ведомств. «Мы будем сопровождать этот процесс. В зависимости от того, насколько длительной окажется процедура восстановления этого жилого дома, будем принимать необходимые решения», — сказал руководитель региона.

Жители Канаша относятся к тому, что произошло, однозначно — страшное событие, не приведи Господи пережить то, что пережили погорельцы. Аня Семенова узнала о пожаре еще до семи утра. «Из деревни позвонили, потому что на пятом этаже живут наши родственники, — рассказала она тележурналисту. — То, что именно этот дом загорелся, я уточнила в интернете». Татьяне Михайловне рассказали о пожаре на улице. «Сначала не поверила, — говорит она, — думала шутка что ли, ведь сегодня первое апреля. Не дай Бог, чтобы такое случилось…» А Галина Александровна, имеющая квартиру в этом доме, на вопрос о возможной причине пожара ответила: «Говорят, замыкание было в третьем подъезде. У меня в квартире полная разруха, полный потоп. Пожарные вовремя приехали, всех жильцов вывели, и даже лежачих вынесли, дедушка со второго подъезда такой. Разве что чай горячий не подвезли, люди с половины четвертого на улице, все замерзшие, кто в чем успел выбежать».

В этот же день в связи с происшествием в администрации города под руководством врио председателя Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николая Иванова и главы администрации Канаша Виталия Михайлова проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ. Принято решение о введении в городе режима «Чрезвычайная ситуация муниципального характера», работает телефон «горячей линии»: 8(83533) 2-12-15. Также решается вопрос обследования многоквартирного дома с привлечением специалистов на предмет его дальнейшей эксплуатации.

Для выяснения причин возгорания СУ СКР по Чувашии и Канашская межрайонная прокуратура проводят проверку, будет дана правовая оценка действиям управляющей организации по обслуживанию чердачного помещения дома, соблюдению требований пожарной безопасности. Кроме того, специалистам предстоит тщательно проверить технологию и качество ранее проводившихся на крыше дома ремонтных работ, соблюдение требований действующего законодательства по исключению доступа посторонних лиц в чердачные помещения и их обслуживанию.

Руководители Следственного управления и надзорного ведомства республики, местной полиции провели личный прием жильцов пострадавшего дома. Они выслушали их мнение относительно возможных причин произошедшего возгорания, сообщили о мерах, которые принимают органы государственной власти и местного самоуправления по их поддержке. А еще заверили жильцов, что лица, причастные к возникновению пожара, будут установлены.

Фото МЧС по Чувашии

Загоревшуюся крышу дома отремонтировали в прошлом году.