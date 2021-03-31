«Абрикосовый сад» даст спектакль в Удмуртии

Чувашия — в числе победителей и призеров «Театрального Приволжья»

В Международный день театра, который отмечался 27 марта, подвели итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, вот уже третий год он проводится по инициативе полпреда Игоря Комарова. Церемония объявления победителей прошла в онлайн-формате. На связь вышли творческие коллективы со всех регионов Приволжского федерального округа, а также члены жюри и любители театрального искусства.

Во время прямого эфира были представлены театральные традиции и культурные ценности регионов округа. Участники рассказали о том, как у них проходил фестиваль. Например, в Чувашии на региональном этапе за право выйти в финал состязались 18 театральных коллективов и свыше 140 человек. А пока театральные труппы общались, в прямом эфире голосовало экспертное жюри. В результате в «копилке» нашей республики оказалось наибольшее количество побед.

Как подробнее рассказала «СЧ» руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, спектакль «Страна слепых» межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» победил в номинации «молодежный театр», за что получит грант 200 тыс. рублей. Не нашлось равных талантам из Чувашии и в актерском мастерстве: лучшими актрисой и актером в молодежном спектакле признаны Кристина Никифорова и Александр Чернов. Вне конкуренции оказалась и режиссерская работа Дмитрия Миронова.

Отличились и дети. Лучшей актрисой в детском спектакле стала Дарья Фомина из творческой мастерской Савельевых «ARSlonga», а сам спектакль «Оскар и розовая дама» этого коллектива занял третье место среди детских театров, за что удостоен гранта в 100 тыс. рублей.

ЦИФРЫ 416 театральных коллективов из всех регионов ПФО объединил прошедший сезон фестиваля. В конкурсных постановках участвовало около 5 тыс. человек.

«Эти результаты — яркий показатель того, в каком направлении нам нужно двигаться, куда направлять усилия. Творческих людей надо поддерживать, поощрять их инициативу», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, узнав о достижениях молодых талантов.

Кстати, лучший окружной молодежный спектакль «Страна слепых» обещали показать на региональных телеканалах. Впрочем, все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, можно увидеть уже сегодня на сайте театральноеприволжье.рф. А 23 апреля в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей с показом лучшего студенческого спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртии.

Справка «СЧ» Фестиваль «Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова в Год театра в России (2019 год). Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект призван развивать молодежное театральное искусство и поддерживать любительские театры.

Фото чувашинформ.рф

К прямой трансляции подведения итогов фестиваля молодежных театров подключились все регионы ПФО, в том числе и Чувашия.