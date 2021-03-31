«Абрикосовый сад» даст спектакль в Удмуртии

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия — в числе победителей и призеров «Театрального Приволжья»

 

В Международный день театра, который отмечался 27 марта, подвели итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, вот уже третий год он проводится по инициативе полпреда Игоря Комарова. Церемония объявления победителей прошла в онлайн-формате. На связь вышли творческие коллективы со всех регионов Приволжского федерального округа, а также члены жюри и любители театрального искусства.
Во время прямого эфира были представлены театральные традиции и культурные ценности регионов округа. Участники рассказали о том, как у них проходил фестиваль. Например, в Чувашии на региональном этапе за право выйти в финал состязались 18 театральных коллективов и свыше 140 человек. А пока театральные труппы общались, в прямом эфире голосовало экспертное жюри. В результате в «копилке» нашей республики оказалось наибольшее количество побед.

Спектакль «Страна слепых» студенческого театра «Абрикосовый сад», поставленный по мотивам одноименной повести английского писателя Герберта Уэллса, удостоился четырех наград «Театрального Приволжья».

Как подробнее рассказала «СЧ» руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, спектакль «Страна слепых» межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» победил в номинации «молодежный театр», за что получит грант 200 тыс. рублей. Не нашлось равных талантам из Чувашии и в актерском мастерстве: лучшими актрисой и актером в молодежном спектакле признаны Кристина Никифорова и Александр Чернов. Вне конкуренции оказалась и режиссерская работа Дмитрия Миронова.
Отличились и дети. Лучшей актрисой в детском спектакле стала Дарья Фомина из творческой мастерской Савельевых «ARSlonga», а сам спектакль «Оскар и розовая дама» этого коллектива занял третье место среди детских театров, за что удостоен гранта в 100 тыс. рублей.

ЦИФРЫ
416 театральных коллективов из всех регионов ПФО объединил прошедший сезон фестиваля. В конкурсных постановках участвовало около 5 тыс. человек.

«Эти результаты — яркий показатель того, в каком направлении нам нужно двигаться, куда направлять усилия. Творческих людей надо поддерживать, поощрять их инициативу», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, узнав о достижениях молодых талантов.
Кстати, лучший окружной молодежный спектакль «Страна слепых» обещали показать на региональных телеканалах. Впрочем, все театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, можно увидеть уже сегодня на сайте театральноеприволжье.рф. А 23 апреля в Ижевске состоится торжественная церемония награждения победителей с показом лучшего студенческого спектакля на большой сцене Государственного национального театра Удмуртии.

Справка «СЧ»
Фестиваль «Театральное Приволжье» — окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова в Год театра в России (2019 год). Конкурс в рамках фестиваля проводится для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект призван развивать молодежное театральное искусство и поддерживать любительские театры.

 

 

Фото чувашинформ.рф
К прямой трансляции подведения итогов фестиваля молодежных театров подключились все регионы ПФО, в том числе и Чувашия.

Опубликовано: 31 марта 2021 г.


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