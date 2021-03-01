«Масочный» чек подешевел в 3,5 раза

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Средний чек покупки одноразовых медицинских масок в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал более чем в три раза.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический ресурс «Платформа ОФД». В нынешнем марте средний чек покупки составил 58 руб. за одно посещение торговой точки. В прошлом году в период с 1 по 28 марта чек составлял 220 руб. Сокращение уровня среднего чека год к году составило 73,7%, а в сравнении с февралем — 10,5%.

Опубликовано: 31 марта 2021 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Супермаркеты уступают место магазинам шаговой доступности?
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
В Красноармейском районе из магазина украли ящик для пожертвований
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
Доля фальсифицированных продуктов на прилавках снизилась в три раза
Чувашия полностью обеспечивает себя основными продуктами питания

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.