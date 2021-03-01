Прокуратура провела проверку после обрушения трубы газопровода в многоквартирном доме в селе Батырево

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Батыревского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в связи с обрушением трубы газопровода в одном из многоквартирных домов с. Батырево.

Проверкой установлено, что отсутствие управляющей организации и договора управления многоквартирным домом привело к тому, что работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме , не проводились. В результате скопления снежного покрова на крыше дома и его падения была разрушена часть трубы газопровода , что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

Прокуратурой района по фактам бездействия администрации Батыревского сельского поселения по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Повреждение газопровода устранено силами филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше, газоснабжение восстановлено.

Опубликовано: 30 марта 2021 г.


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