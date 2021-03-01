В Чебоксарах состоялось общественное обсуждение концессии в теплоснабжении

Тема изношенности теплосетевого хозяйства столицы республики нынче на слуху. В очередной раз она была поднята в минувшую пятницу: в городской мэрии состоялись общественные обсуждения, на которых власти города на суд депутатов и горожан представили инициативу о заключении концессионного соглашения в отношении муниципальных объектов теплоснабжения.

Нарастить проценты и километры!

Сегодня в Чебоксарах функционируют 48 котельных, 686 км тепловых сетей. К сожалению, их состояние плачевное. По словам заместителя директора МУП «Теплосеть» Максима Иванова, 32 котельные работают более четверти века, их общий износ составляет 84%. С теплотрассами ситуация не многим лучше — 57% труб не перекладывалось уже более четверти века. А нормативный срок их службы, кстати, составляет 25 лет.

Дальше уже некуда — цифры, по мнению Иванова, критичные. До 2018 года муниципальные котельные и сети эксплуатировало печально известное ООО «Коммунальные технологии», которое не вкладывалось в их ремонт. Трубы, к примеру, в течение трех лет в среднем меняли всего-то чуть более 10 км в год. Для бесперебойной работы необходимо ежегодно обновлять не менее 4% всех сетей в городе, а это 27,4 км в год. С приходом «Теплосети» ситуация улучшилась, но все равно за прошедшие два года удалось переложить только 40 км трассы — этого недостаточно.

Рады бы больше, да грошей нема. «Только на ближайшие три года мы оцениваем объем необходимых вложений в 1,5 млрд рублей. В целом для того, чтобы обновить наше муниципальное имущество, ежегодно нужно вкладывать не менее 490 млн рублей. На деле же получается только порядка 190 млн», — признал замдиректора муниципального предприятия.

Это нынешней зимой «Теплосеть» сработала без убытков — благо, погода подсобила: в морозные месяцы тепла отпустили больше, а иначе, как отметил заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, «убыток порядка 200 млн рублей получили бы. Эти расходы пришлось бы закрывать из бюджета. А это означало бы — недостроенные детские сады, неблагоустроенные дворы…» Словом, если существующие темпы обновления теплосетевого хозяйства останутся такими же, то к 2035 году средний возраст сетей вырастет до 37 лет, а количество аварийных отключений увеличится на 10%.

При этом Максим Иванов напомнил, что в 2019 году было 452 отключения тепла или горячей воды, связанных с авариями на сетях. В 2020 году ситуация обострилась — 655 дефектов. Правда, на текущий год их прогнозируется меньше — 539, что потребует неимоверных усилий от персонала «Теплосети». Тем не менее, он не сомневается, что «если ничего не менять, то аварийность все равно будет расти, несмотря на наши усилия».

Программ, финансирующих модернизацию тепловых сетей и котельных в нужном столице Чувашии объеме, нет. Но вариантов выхода из сложившейся ситуации, как отметил Владимир Филиппов, несколько. Первый — за счет бюджета. Это означает, что те самые почти полмиллиарда рублей, необходимые ежегодно для обновления объектов теплоснабжения, в течение ближайших 15 лет придется закрывать за счет городской казны. А это опять-таки, сравнил Владимир Иванович, «по два садика в год или по школе в два года…»

Миллиарды в качество теплоснабжения

Безусловно, такие траты муниципалитету не под силу — серьезного увеличения тарифов не избежать. Именно поэтому в качестве приоритетного рассматривается второй путь — привлечение частных инвестиций. Выйти из ситуации с помощью заключения концессионного соглашения, — с такой инициативой выступила компания «Т Плюс», готовая заняться реконструкцией теплосетей, строительством новых котельных.

Все идет к тому, что обсуждаемое сегодня концессионное соглашение будет подписано совсем скоро — уже 1 мая. Согласно ему «Т Плюс» планирует переложить 100% теплосетей (те самые 686 км), автоматизировать 33 котельные и построить 7 новых (в том числе запустить в Заволжье новые газовые котельные вместо старых, работающих на угле и мазуте), модернизировать 39 центральных тепловых пунктов, насосных и компрессорных станций, что позволит снизить потери тепловой энергии на 52%, а количество порывов — на 65%. Договор рассчитан на 25 лет. Объем инвестиций составит около 19 млрд рублей.

«В первые четыре года мы видим необходимость опережающих вложений в теплосетевое имущество, которое находится в собственности города, в объеме чуть более 2 млрд рублей. При этом мы готовы вложить 1 млрд рублей собственных инвестиций, так как понимаем, что это первоочередные мероприятия, которые надо выполнить», — заверил директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Это позволит избежать увеличения тарифов для населения выше предельного индекса. И не только. Тарифы для потребителей тепла в северо-западном районе на время заморозят — в течение двух лет поднимать не будут. Дело в том, объяснил Сергей Ушаков, что сейчас Чебоксары разделены на две части: северо-запад отапливается от муниципальных котельных, а центр и новоюжный район — от Чебоксарской ТЭЦ-2. Себестоимость вырабатываемых теплоцентралью гигакалорий на 45% меньше, чем цена получаемого тепла от котельных. Во-первых, на ТЭЦ используется технология когенерации, позволяющая как бы попутно получать тепло при выработке электроэнергии, плюс к этому «Теплосеть» страдает от больших потерь в сетях, составляющих почти 23%. И это тоже дополнительная плата для горожан. В итоге так получилось, что в Чебоксарах потребители в зоне ответственности «Теплосети» платят больше, чем клиенты филиала «Т Плюс». Разница в тарифе составляет 12% — 1800 и 1600 рублей соответственно.

Если оставить все как есть, то, как отметил Максим Иванов, этот дисбаланс уже через 7 лет вырастет в два раза — до 24%. Заключая концессионное соглашение «Т Плюс» намерена выровнять плату для потребителей. Быстро не получится, процесс растянется на 14 лет, но в городе будет единый тариф.

Контроль будет жесткий

Безусловно, были и критические высказывания — на то и общественные слушания. Уже проявляющаяся озабоченность предстоящими в сентябре выборами некоторых депутатов заметна невооруженным глазом, тем не менее, сомнения части горожан в необходимости передачи объектов теплоснабжения концессионеру вполне объяснимы. Еще в памяти «Коммунальные технологии», из-за которых, кстати, сети с котельными и оказались в таком состоянии. Поэтому требования жесткого контроля за выполнением условий концессионного соглашения из уст собравшихся в зале прозвучали вполне обоснованно. Вот и председатель Союза строителей Чувашии Энвер Аблякимов, напомнив о том, что «мы в свое время много натерпелись от «Коммунальных технологий», выступил за то, «чтобы был соответствующий контроль».

Владимир Филиппов подтвердил: «Жестко утверждаются годовые объемы работы и инвестиций. В случае неисполнения мы сможем расторгнуть договор с инвестором. Прописаны все штрафные санкции». И штрафы немалые: за просрочку по реконструкции сетей концессионер заплатит неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день неисполнения от суммы инвестиций в году. При этом даже выплата штрафа не освобождает от исполнения взятых концессионером обязательств.

Получили ответ и переживающие за свою судьбу работники МУП «Теплосеть». А их, кстати, 998 человек. Сергей Ушаков подтвердил, что подавляющее большинство персонала муниципального предприятия перейдет в «Т Плюс»: в порядке перевода — без ущерба трудовому стажу. И Владимир Филиппов заверил, что часть людей, невостребованных в филиале «Т Плюс», смогут перейти на другие предприятия города: «В любом случае на улице никто не окажется».

Фото Ирины Романовой

Сегодня Чебоксарская ТЭЦ-2 отапливает половину города Чебоксары, после заключения концессионного соглашения «Т Плюс» будет отвечать за теплоснабжение всего города.