В выходные в республике горели кафе и баня

В воскресенье в три часа ночи в Чебоксарах загорелось здание кафе на улице Ашмарина. В результате пожара повреждена часть кровли у входа в кафе, сообщают в МЧС по Чувашии; охранник не пострадал, а посетителей в заведении не было. Несколькими часами раньше поступило сообщение о пожаре на одной из баз отдыха в Чебоксарском районе. По предварительной версии, к возгоранию бытовой постройки привело нарушение правил безопасности при топке печи. Бытовка сгорела, но соседний с ней гостевой дом спасатели успели отстоять.
Опубликовано: 29 марта 2021 г.
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