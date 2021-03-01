Начатое в прошлом году благоустройство Красных Четай продолжится

В ближайшие годы в порядок намерены привести всю центральную часть села.

Напомним, в год 100-летия республики в Красных Четаях благоустроили аллею, реконструировали площадь Победы и фонтан. И это только начало, говорит глава администрации Красночетайского района Иван Михопаров. Будущий облик райцентра сейчас разрабатывается архитекторами. В эскизных проектах предусмотрено благоустройство тротуаров, пешеходных дорожек, а также территорий вокруг здания районного музея и церкви. Облагородить намерены и зоны отдыха возле трех прудов села. Грядущие преобразования обязательно обсудят с местными жителями — в администрации района пообещали разместить эскизы на своем сайте, а также на официальных страничках в соцсетях. Напомним, за объекты благоустройства теперь можно голосовать на единой платформе Минстроя России. Онлайн-услуга доступна с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Фото cap.ru

К 100-летию республики рядом с благоустроенной пешеходной аллеей в Красных Четаях появились также уличные тренажеры, площадки для скейтборда и воркаута, детский городок и амфитеатр.