Канашский завод продвигают за границу

При поддержке государства и литовского партнера

Несколько лет назад город Канаш получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Теперь льготные условия для ведения бизнеса привлекают туда инвесторов, в черте города появилось уже четыре новых действующих предприятия. Одно из них — компания «Аркто» — разместилось на землях индустриального парка.

Это предприятие по производству промышленного холодильного оборудования — первый и пока единственный резидент индустриального парка, под который выделен большой участок в пригороде. Корпус площадью 14 тыс. квадратных метров стоит, казалось бы, в чистом поле. Но это ощущение обманчиво, окраина окраине — рознь. «В 2018 году наши собственники потратили немало времени, выбирая площадку, чтобы выгодно разместить предприятие, — рассказывает историю становления исполнительный директор ООО «Аркто» Ян Цецко. — Рассматривали многие индустриальные парки, зоны, где предоставляются льготы под инвестиционные проекты. Канаш выбрали потому, что все коммуникации к индустриальному парку были уже подведены. Здесь оказалась лучшая транспортная доступность в сравнении с другими вариантами. Мы были уверены, что найдем сотрудников нужной квалификации. И основной фактор — желание властей, как республиканской, так и городской, всячески способствовать развитию бизнеса».

В июне прошлого года завод открылся. Инвесторы вложили в него 638 млн рублей. Из них 300 млн — льготный заем, выданный региональным Фондом развития промышленности при согарантии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и поручительстве Гарантийного фонда Чувашии. Таким образом, рождению нового предприятия помогли целых три государственные структуры.

На заводе трудятся в одну смену всего 54 человека, так что в производственном корпусе пока просторно. Процесс начинается с нарезки деталей для холодильных шкафов. Стенки бывают из крашеного металла и из нержавеющей стали, которая, по определению исполнительного директора, «богаче смотрится». Из комплектующих здесь же собирается холодильный агрегат. Очень ответственная миссия у рабочих, занятых пайкой медных труб холодильника. На эти места брали газосварщиков высокого разряда, а приглашенные специалисты тут же переобучали их на пайщиков. После того, как герметичный шкаф оснащен холодильным агрегатом, в последний закачивают газ-хладагент, от модификации которого зависят рабочие качества холодильника. Компания «Аркто» выпускает 4 вида холодильных шкафов: низкотемпературные (до -18 °С), среднетемпературные, вариативные и со стеклом (от 0 до +10°С) для хранения в основном прохладительных напитков. В производственный конвейер встроена операция тестирования каждого изделия. «Все без исключения шкафы проходят тестирование, — подчеркивает Ян Цецко. — У нас остается история, и по серийному номеру можно определить, вышел холодильник на требуемый режим или нет, чтобы мы в дальнейшем соблюдали гарантийные обязательства».

Продукцию завода «Аркто» закупают общепит, сетевые магазины, например, «Пятерочка». Предприятие участвует в госзакупках, и ему сопутствует успех. Недавно Министерство промышленности и торговли России рекомендовало четырех основных поставщиков низкотемпературных холодильных шкафов для хранения вакцины против коронавируса. Один из них — молодая компания «Аркто» из Канаша, чья продукция прошла необходимую сертификацию, чтобы участвовать в торгах для нужд медицины и фармации.

В планах — освоение новых видов холодильного оборудования, в частности, холодильных столов. Это те же шкафы, положенные на бок. Обычно их можно увидеть в ресторанах. Столешницу повар использует для подготовки ингредиентов, а все необходимые продукты находятся под ней — очень удобно.

Поставленные задачи требуют расширения производства до двухсменного, для чего будет закуплено дополнительное оборудование. Ну а наращивание производительности труда идет с момента запуска предприятия. Сейчас завершается наладка новых станков, которые позволят расшить узкие места и увеличить выработку.

ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВ,

руководитель Центра экспортной поддержки ЧР: — Компания «Аркто» развивается быстрыми темпами. Она получила сертификат не только российского производителя, но и сертификат CE, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям Европейского союза. Это открывает западные рынки, на которые предприятие собирается выходить совместно с партнером. Партнер — компания «Snaig?» (Снайге) из Литвы, также занимающаяся изготовлением холодильников. Дополнив свою линейку продукцией канашского предприятия, она предложит расширенный ассортимент зарубежным покупателям. Такой метод продвижения товара все чаще используют производители по всей России, в том числе и в Чувашии. Ведь рынок, в частности холодильного оборудования, давно сформирован, ключевых игроков знают все, а новичкам пробиться в одиночку практически невозможно…

Продукт созрел для выхода на международные рынки — и здесь подключились мы. Ведем консалтинг и по таможенному сопровождению, и по внешнеэкономической деятельности, обеспечиваем переводами с иностранных языков. На первых порах канашский завод в тандеме с литовским планирует экспорт в ближнее зарубежье — Беларусь, Казахстан, Киргизию. Мы однозначно продолжим сотрудничество с этим предприятием, нацеливая его на торговлю с дальним зарубежьем. Уверен, продукцию «Аркто» ждет успех на рынках иностранных государств.

Идет сборка холодильных шкафов.