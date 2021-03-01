Вопрос о выборах глав муниципалитетов обсудят в парламенте

Результаты проведения в муниципалитетах общественных обсуждений на тему «Прямые выборы глав муниципалитетов Чувашской Республики: «за» и «против» были озвучены на прошедшем в Доме правительства заседании Общественного совета при Главе Чувашии.

Председатель Общественного совета Наталия Партасова отметила, что участники слушаний в большинстве своем высказались за выборность главы города и главы администрации в одном лице. По ее словам, за прямые выборы единогласно высказались в Вурнарском, Ибресинском, Козловском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Ядринском, Яльчикском, Янтиковском районах

Глава Чувашии Олег Николаев предложил продолжить дискуссию в парламенте республики. «Думаю, будет правильным на площадке Госсовета обсудить эту тему, пригласить глав администраций и председателей Собраний депутатов муниципальных образований — с тем чтобы обобщить все мнения и в рамках действующего законодательства выбрать наиболее подходящую модель», — отметил он. При этом Олег Николаев не исключил вероятность проведения дополнительных социологических исследований.

В связи с тем, что Общественный совет постепенно пополняется новыми лицами из числа представителей муниципальных образований, руководитель региона предложил членам совета начать проводить приемы граждан в муниципалитетах.

«Считаю, что будет правильным, если вы от имени Общественного совета при Главе Чувашии проделаете работу по взаимодействию с населением на местах, — заметил Олег Николаев. — Это важно и востребовано. Судя по обращениям, которые приходят ко мне через соцсети, а также в Центр управления регионом, жителей республики волнуют вопросы совершенно из разных сфер жизни. Получая информацию из первых уст, мы сможем детально вникать в проблемы людей и принимать более содержательные и выверенные решения».

На заседании также были обсуждены вопросы подготовки кадров для отраслей экономики и предложения по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях республики.

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Общественный совет при Главе Чувашской Республики образован сравнительно недавно, соответствующий указ был подписан Олегом Николаевым в октябре прошлого года. «Принятое решение о формировании Общественного совета в том числе как инструмента замены института советников Главы полностью себя оправдало, — подчеркнул на заседании Олег Николаев. — Потому что вы — специалисты и эксперты в различных отраслях, достаточно компетентно реагируете на происходящие в обществе события».