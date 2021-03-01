К программе энергоэффективного капремонта домов присоединяется Канаш

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы администрации города Канаша Виталия Михайлова с депутатами городского собрания и руководителем ООО «РЦКР – Чувашия» Евгением Титовым.

Заявки на участие в программе энергоэффективного капитального ремонта уже подали многоквартирные дома № 5 и № 24 мкр. Восточный. В 2019 году в обоих многоэтажках города за счет средств собственников помещений, накопленных на специальных счетах, проведены работы по капремонту электрооборудования.

Сейчас представители Регионального центра капитального ремонта по Чувашии рассчитывают процент энергосбережения, достигнутый за счет проведенных работ. Также они готовят заявку для получения субсидии в Фонд содействия реформирования ЖКХ.

«Две первые заявки – это только начало. Сейчас к этому вопросу необходимо активно подключить население города, чтобы жильцы многоквартирных домов поняли, что часть затрат на энергоэффективный капремонт можно компенсировать и за счет субсидирования», — отметил глава администрации Канаша Виталий Михайлов.

К слову, недавно ТСЖ из Чувашии вернуло больше половины суммы, затраченной на энергоэффективный капремонт.