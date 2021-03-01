Строительство водоочистных сооружений в Порецком районе начнется в этом году

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщили в Минстрой Чувашии. Ранее в ведомстве рассказали о проведенных мероприятиях по капитальному ремонту источников водоснабжения в 2020 году и о запланированных работах на этот год.

Так, в прошлом году в республике было отремонтировано 189 водонапорных башен и водозаборных скважин. Из республиканского бюджета на эти цели направлено порядка 170 млн рублей.

Отмечается, что в 2021 году в Чувашии будет построено и реконструировано 99 объектов водоснабжения и водоотведения. В их числе – строительство очистных сооружений в селе Порецкое.

В ходе горячей линии в соцсетях Глава Чувашии Олег Николаев заявил о том, что 100 % населенных пунктов республики будут обеспечены качественной питьевой водой. Такую же задачу руководитель региона поставил и в своем Послании Государственному Совету.

Опубликовано: 24 марта 2021 г.


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