Неудачное приземление оставило Лану Прусакову без финала

Сразу после серебряной медали на чемпионате мира в дисциплине «биг-эйр» представительница Чувашии Лана Прусакова снова вышла на старт. Она выступила на этапе Кубка мира в «слоуп-стайле».

Соревнования проходили в США, в том же городке Аспен, в котором состоялся чемпионат. Из-за логистики организаторы решили, что спортсменам никуда переезжать не нужно и лучше в этом же месте провести кубковые состязания.

В квалификации для Ланы Прусаковой все складывалось хорошо — итоговое шестое место и попадание в финал, где баллы предварительного раунда уже не считались. Кстати, другая представительница России, Анастасия Таталина, также попала в финал с третьим результатом и стала в итоге бронзовым призером соревнования. А вот Лана, к великому огорчению болельщиков, в протоколах финального раунда не значилась. Причину сама спортсменка объяснила на своей странице в Инстаграме.

«К сожалению, на тренировке я неудачно приземлилась с перил, поэтому не смогла принять участие в финале, — рассказала она. — Очень обидно, конечно. Наверное, я просто устала. У меня давно не было столько соревнований подряд, это очень непросто как физически, так и морально. Поэтому все, что мне сейчас остается, — это отдыхать и восстанавливаться».