В Россию из Испании экстрадирован осужденный в Чувашии экс-глава ФКУ Упрдор «Волга»

В сентябре 2015 года Ленинский районный суд Чебоксар признал Сергея Гаврилова виновным по статьям УК РФ — пособничество в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями по уголовному делу, расследованному УФСБ России по Чувашии. Фигурант был приговорен к 4 годам лишения свободы и крупному штрафу.

Из дела следует, что в мае 2012 года Гаврилов содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения денежных средств ОАО «Чувашавтодор» в размере 11,5 млн рублей, владельцем 100 процентов акций которого являлась Чувашская Республика. Деньги были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за якобы совершенные ими действия по фальсификации результатов аукциона на право заключения государственного контракта.

С апреля по сентябрь 2013 года Гаврилов заключил госконтракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Сызранская» на ремонт находящихся в ведении Упрдор «Волга» автомобильных дорог на сумму 106 млн 664 тыс. рублей, напомнили в генеральной прокуратуре России. Фактически эти участки дорог находились на гарантийном обслуживании ОАО «Дорисс» и ООО «Мордовдорстрой» и не нуждались в других подрядчиках. В результате бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб на указанную сумму. На слушание приговора Гаврилов не явился и покинул Россию.

Кроме того, в 2014 году Следственное управление СКР по Чувашии предъявило ему обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с сентября 2012 по март 2013 года Сергей Гаврилов заключил от имени учреждения, которое возглавлял, государственный контракт с республиканским управлением капитального строительства на строительство стационарного пункта весового контроля на участке автомобильной дороги М7 «Волга», что в Ядринском районе Чувашии. И взял на себя обязательства по передаче подрядчику площадки, пригодной для строительства.

Однако фактически земельный участок, на котором были проведены строительно-монтажные и другие работы и построен пункт весового контроля принадлежал коммерческой организации ООО «СП «Стрелецкое», которой в результате был причинен ущерб на сумму свыше 3,8 млн рублей.

После направления уголовного дела в суд Сергея Гаврилова не нашли. В 2016 году он был объявлен в международный розыск, а в мае 2019-го задержан в Испании. На основании запроса Генеральной прокуратуры России в октябре прошлого года постановлением Совета министров Королевства Испания принято решение об экстрадиции Гаврилова в Россию. Как сообщают федеральные СМИ, на днях в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он доставлен на самолете в Москву.

Теперь бывшему руководителю дорожного учреждения придется предстать перед Фемидой, уголовное дело по пункту весового контроля будет рассматриваться в Ядринском районном суде. К 4-летнему сроку, который у него уже есть по другому делу, Гаврилову могут прибавить новый и добавить за побег.