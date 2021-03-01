Авторы будущего мемориала пообещали скоро навестить Чувашию

«Каждый памятник — отдельная история»

Жителям Чувашии давно не терпелось узнать, как же будет выглядеть мемориал, посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Конкурс на лучший проект был объявлен Российским военно-историческим обществом еще в ноябре прошлого года, а результаты стали известны только на днях, о чем «Советская Чувашия» сообщила в прошлом номере газеты. Описания будущего памятника в официальных источниках пока нет, поэтому мы решили узнать подробности, что называется, из первых уст, и позвонили победителю — архитектору Константину Фомину.

Оказалось, что авторов проекта двое. Московский архитектор, с которым мы немного познакомили нашего читателя в прошлом номере, работает в творческом тандеме со своим лучшим другом, скульптором Андреем Коробцовым.

— С Андреем мы около 11 лет трудимся вместе, познакомились еще во время учебы в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, — рассказал по телефону Константин Фомин. — Оба родом не из Москвы, так что жили в студенческом общежитии в соседних комнатах. Нам посчастливилось стать учениками Ильи Сергеевича. Он был больше, чем народный художник. И сценограф, и педагог, и общественник, наконец, мудрый руководитель, словом — такая величина! Мы ему многим обязаны. Еще студентами под его руководством проектировали галерею в Шанхае, это был очень интересный и полезный опыт. С тех пор с Андреем и дружим, и работаем вместе. Он скульптор, я архитектор. Считаю, у нас сложился хороший творческий коллектив.

— Работать над проектами вы начинали еще во время учебы?

— Да, конечно. Начинали с малого — мемориальных досок, бюстов, все это были отдельные проекты, победившие в конкурсах. Всего за плечами нашего творческого тандема — около 40 различных работ.

— Наверное, молодым художникам трудно пробиться в победители, когда речь идет о крупных проектах, ведь в конкурсах участвуют именитые мастера?

— Я бы не сказал, что у молодых шансов победить меньше. Если работа достойная — это точно заметят. Конечно, успех приходит не так быстро, как хотелось бы, нужно много работать. Взять нас с Андреем — лишь в последние несколько лет мы стали выигрывать масштабные конкурсы.

— А помните первый успех, который, возможно, окрылил вас?

— Было дело. В 2010 году проходил всероссийский конкурс архитектурных и скульптурных проектов «Наше Отечество», где могли участвовать как молодежь, так и опытные мастера своего дела. У нас был авторский коллектив из семи человек, мы подали на конкурс несколько работ и сразу победили. И пусть лучшими мы стали лишь в номинации для молодых художников, но тот успех стал словно прививкой против всех наших страхов. Мы поверили в себя.

— Один из главных ваших проектов — мемориал Советскому солдату подо Ржевом. Кстати, об этом памятнике у нас много говорили на правительственных заседаниях, посвященных Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей, и вас с Андреем Коробцовым ставили в пример нашим молодым архитекторам.

— Это очень приятно, спасибо! Проект и в самом деле был самым значимым в нашем творчестве. Это три года работы, два этапа конкурса, на первом из которых, надо признаться, мы представили неудачный проект, он был пафосным, не отражал сути Ржевской битвы. Но потом мы раскрепостились, глубже вникли в тему, постарались ее прочувствовать и выдали нечто совсем другое. В новой работе уже не было ни пафоса, ни патетики, образ получился мирным, это был дух погибшего солдата, воспарившего над полем боя… В целом, у нас очень интересная работа, я искренне благодарен судьбе, что занимаюсь этим делом.

Уверен, что и Андрей меня поддержит. Каждый проект по-своему нам дорог, каждый новый памятник — это отдельная история. И мы всей душой в нее погружаемся.

— Каким будет мемориал «Строителям безмолвных рубежей»?

— Когда на сайте военно-исторического общества мы увидели объявление о конкурсе, тема показалась очень интересной. Памятники труженикам тыла, безусловно, есть, но они часто классические, однотипные, скажем, фигуры женщин с ломом или лопатой в руках. А хотелось показать какой-то новый взгляд, решить эту тему по-другому. Стали изучать вопрос, консультироваться с историками. 380 км оборонительной линии мы решили обыграть с помощью 38 стел. Каждые 10 км — это одна колонна, а все вместе стелы образуют сложную композицию. Наклоненные под разным углом они сверху отдаленно напоминают силуэт линии рубежа, а боковые поверхности колонн будут иметь рваную структуру, будто бы это перекопанная земля. Большие и грузные формы символизируют тяжелейшую работу простых людей, при том, что издали памятник кажется одновременно и легким, то есть всегда должна оставаться надежда.

Хочу отметить, что творческий процесс не остановлен, возможно, в художественном оформлении еще что-то появится. Будут решаться вопросы, из каких материалов делать стелы, какими они будут по высоте и многое другое. Словом, работа предстоит интересная и большая.

— Успеете в срок? Памятник планируется открыть в октябре.

— Лично меня сроки не пугают. Каждый новый проект, это, как правило, — аврал. Так что мы относимся к этому философски. Задача поставлена, и я уверен, на качестве это никак не скажется.

— Успели побывать в Чувашии?

— К сожалению, пока нет. Но все впереди, обязательно приедем, все осмотрим. Думаю, еще не раз наведаемся в вашу республику.

Фото «Российской газеты»

Архитектор Константин Фомин (справа) совместно со скульптором Андреем Коробцовым основали свою мастерскую. За 10 лет авторский коллектив реализовал около 40 проектов, среди которых знаменитый Ржевский мемориал Советскому солдату.