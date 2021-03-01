66-летний житель Комсомольского района обманул кредитную организацию и двух родственников

По версии следствия, предприимчивый пенсионер в сентябре и ноябре 2018 года под различными предлогами (в том числе якобы для организации предпринимательской деятельности по выращиванию крупного рогатого скота) получил от двух родственников более 800 тысяч рублей и взял 375 тысяч рублей в одной из кредитных организаций. И при этом скрыл, что у него куча других непогашенных кредитов, уверял потерпевших в своей платежеспособности. Но фактически мужчина и не собирался возвращать деньги — их он потратил на собственные нужды, не связанные с ведением бизнеса.

Действия виновного квалифицированы как мошенничество в крупном размере и хищение денежных средств заемщиком путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений. Дело направлено в суд.

А 25-летний житель Чебоксар «почистил» банковскую карту своей матери, но и этого ему показалось мало… Началось с того, что молодой человек в сентябре прошлого года украл сотовый телефон своей родительницы. Используя имеющееся в нем приложение мобильного банка, а также возможности аппарата по бесконтактной оплате товаров и услуг, сын в течение нескольких дней истратил более 43 тыс. рублей, хранившихся на карте. И решился еще на одну авантюру. Используя установленное в телефоне банковское приложение, без ведома матери, оформил на ее имя два потребительских кредита на общую сумму свыше 60 тысяч рублей, которые затем перевел на свой банковский счет. В общем, совершил мошенничество в отношении родного человека. За это суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы.