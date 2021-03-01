«ЧГУ-Атланта»: борьба за медали не окончена

Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» сыграли в гостях второй матч серии 1/2 финала плей-офф дебютного сезона Суперлиги-2 против команды «Спартак-2» (Ногинск).

Уже в начале встречи хозяйки площадки устремились вперед. Тренер «ЧГУ-Атланты » Никита Иванов пытался тайм-аутом сбить настрой баскетболисток «Спартака-2» и параллельно провести воспитательную работу со своими подопечными, но в первой четверти эффекта не было. Хорошие атаки проходили, а вот стабильности в действиях чебоксарок не хватало.

Во втором отрезке игра проходила по принципу: попробуй, догони меня! Спартаковки порой допускали ошибки в игре, но баскетболистки «ЧГУ» возможностями не пользовались. Первая половина встречи закончилась со счетом 59:33.

После перерыва чебоксаркам нужно было сотворить чудо, чтоб хотя бы сравнять счет. Но совершение подвигов подопечные Никиты Иванова отложили на будущее, тем более команда уже сейчас для дебютного сезона выступила весьма неплохо. В итоге встреча закончилась со счетом 107:61 в пользу «Спартака-2» и они выиграли серию 2:0.

А «ЧГУ» теперь ожидает борьба за третье место Суперлиги-2.