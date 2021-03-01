Карантин в музее

Автор: Мария ГотлибВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Остановить работающий музей — это как тормознуть поезд на полном ходу. Ведь каждый месяц открывается с полдесятка выставок: завозятся и вешаются картины, пишутся тексты, собираются люди, проводятся десятки мероприятий — и вдруг раз — всё это внезапно утрачивает смысл.
Помню, в марте мы только что развесили работы Ревеля Федорова, как раз ожидалось открытие, и для художника, которому, ни много ни мало, исполнился 91 год, привезли изящный белый кожаный диван. А тут всё отменилось, и диван стоял, прекрасный и пустой, в центре огромного зала, картины сияли всеми красками — и никого не было, чтобы на них посмотреть. Раздосадованные, даже с какой-то обидой, мы стали придумывать, как их показать. Снимали на телефон видеоэкскурсии, писали пространные тексты в соцсетях. Обычно под официальными постами бывает не так много лайков, но тут как будто все изменилось, начался более человечный, более личный диалог. Зрители поддерживали нас, а мы их.

 

Спецвыпуск «Советской Чувашии»

Опубликовано: 18 марта 2021 г.


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