Производители сушеных овощей нацелены на экспорт

«Второй хлеб» доставим и в Ташкент, и на Святую землю

В помещении овощехранилища — полумрак. Лишь в центре освещена зона сортировки, куда по конвейеру поступают картофельные клубни, и работницы сноровисто перебирают их. Вдоль стен с одной стороны целая гора картошки, ждущая своей очереди на сортировку, с другой — упакованные в мешки стандартные клубни, готовые к отправке покупателям.

А есть еще нестандартные, некондиционные — слишком мелкие или непомерно крупные. Часть таких корнеплодов агрофирма «Слава Картофелю» продает на переработку в фирму «ТАВ». Предприятия, связанные договорными отношениями, находятся в нескольких шагах друг от друга, занимая здания, в советское время принадлежавшие «Комсомольской сельхозтехнике».

«Слава Картофелю» — наш основной снабженец в республике, на выгодных условиях он отгружает нам около 40% всего перерабатываемого картофеля. Еще 20% закупаем у других чувашских картофелеводов. А остальные 40% завозим из близлежащих регионов — Нижегородской и Ульяновской областей, Татарстана и Марий Эл», — назвал поставщиков генеральный директор ООО «ТАВ» Леонид Тюдюмов (он — на снимке ниже).

Его предприятие — не новичок в сельхозпереработке, уже несколько лет оно специализируется на производстве сушеных овощей. Однако некоторые путают сушеную продукцию с чипсами, считая, что эта фирма, в числе прочего, выпускает и жареные в масле хрустящие картофельные ломтики. «Нами готовился лет пять назад проект по строительству чипсового завода. Там огромные сложности с сырьем: нужны особые сорта картофеля, особая технология его выращивания. Этот проект надо вести от семян до самих чипсов. Мы его заморозили, но пока не отказались», — внес ясность Леонид Андреевич.

Сегодня «ТАВ» выпускает три вида сушеных овощей. В основном это — картофель, и процентов 10 — морковь со свеклой. Продукция разнится по видам нарезки — «столбики» (это по ГОСТу, по рыночному — «соломка», как обычно называют хозяйки) и «кубики». А также по сортности — высший и первый сорта. В первом сорте больше кусочков с темными пятнами, пересушенных либо недочищенных.

НАША СПРАВКА По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Чувашии составил 538 млн 894,4 тыс. долларов США и по сравнению с 2019 годом увеличился на 13 млн 647,8 тыс. долларов США (+2,6%). В общем объеме экспорт составил 248 млн 349,4 тыс. долларов США, или 46,1% (для сравнения, в 2019 году экспорт составил 199 млн 739,4 тыс. долларов США — рост на 24,3%, или почти на четверть).

В 2020 году среди экспортеров значилось 294 субъекта малого и среднего бизнеса.

Хотя до недавнего времени овощной завод в Комсомольском производил товар не выше первого сорта. Но прошлой осенью случился прорыв — был закуплен новейший сортировочный комплекс, благодаря которому появилась возможность выпускать продукцию высшего сорта. Покупку оборудования на сумму более 3 млн рублей осилили с помощью льготного займа, выданного Агентством по поддержке малого и среднего бизнеса. «Средняя отпускная цена сушеного картофеля 1 сорта — 80 рублей, высшего — 110-115 рублей. Комплекс дал нам возможность получать дополнительную прибыль», — доволен генеральный директор.

С повышением сортности изменился сегмент покупателей. Если раньше большую часть продукции закупали госструктуры, особенно региональные подразделения ФСИН России, то теперь высший сорт охотно берут структуры коммерческие, используя сушеные овощи как добавку в суповые наборы, консервную продукцию, специи. «Приглядываемся к новому направлению: в заводской витаминный хлеб все чаще стали добавлять морковь. Так что берем в работу хлебозаводы. А наша главная цель — поменять соотношение покупателей: 40% сушеных овощей отпускать госструктурам, 60% — коммерческим», — делится планами Леонид Тюдюмов.

Продукция высшего сорта резко повысила конкурентоспособность предприятия не только на российском рынке. С высококачественным картофелем «ТАВ» собирается выходить на экспорт. Проанализировав направления, выделили две страны ближнего зарубежья — Казахстан и Узбекистан, куда выгодно продавать «второй хлеб». При содействии Центра экспортной поддержки Чувашии ведутся переговоры с компанией из Израиля, в нынешнем году туда ожидается первая тестовая поставка сушеного картофеля. «На сегодняшний день на нашем заводе производится около 500-600 тонн продукции — и это не предел. Рассчитываем, используя дополнительный канал экспортных продаж, увеличить объемы и выйти на полную мощность по производству — до 700 тонн, без дополнительных инвестиций в оборудование. «А если еще одну сушильную печь поставите, у вас ведь есть такая возможность, вдвое сможете объемы увеличить?» — поднимал планку руководитель Центра экспортной поддержки Григорий Данилов. «В полтора раза — точно сможем», — реально оценил возможности Леонид Тюдюмов.

ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВ,

руководитель Центра экспортной поддержки ЧР: — В Чувашии «ТАВ» — единственное предприятие, производящее сушеные овощи. И в России оно занимает одно из лидирующих мест. Мы оказываем содействие компании «ТАВ» по выведению ее на экспорт.

Создан сайт на казахском и английском языках для выхода на международный уровень. Оказывается консультационная помощь. Я думаю, очень скоро продукция этой компании будет пользоваться спросом за рубежом.

Хочу предложить всем представителям малого и среднего бизнеса, которые пока лишь собираются выйти на международный рынок, поучаствовать в нашем ежегодном конкурсе «Экспортер года». Нынче появилась новая номинация — «Потенциальный экспортер года».

Любое предприятие, которое только задумывается об экспорте, может принять участие в конкурсе и получить серьезную помощь от Центра экспортной поддержки и наших партнеров. Это и денежные призы, и различные консалтинговые услуги.

Заявку на участие можно оставить до 24 марта на сайте: https://exporter21.ru/.

Фото: Весь процесс сушки продукции занимает 3-4 часа.