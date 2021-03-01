Фанфурики, самогон и кальяны вынуждают ужесточать законодательство

На очередном заседании Республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Главы Чувашии Олега Николаева обсуждена необходимость усиления борьбы с продажей и употреблением спиртосодержащей продукции путем укрепления нормативно-правовой базы в этой сфере. Речь идет о пресловутых фанфуриках, а также о самогоне.

На территории республики действуют два производителя алкогольной продукции, более 620 организаций торгуют ею, 9 осуществляет оптовые поставки, доложил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии Станислав Курьянов.

Нарушения на алкогольном рынке состоят в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом спиртного, производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей нормам безопасности жизни и здоровья людей, незаконном использовании товарных знаков, работе подпольных цехов…

Правоохранителями было выявлено несколько преступлений в данной сфере. В частности, в Чебоксарском районе предприниматель торговал спиртным без лицензии, у него изъято более 200 литров продукции. Другая группа лиц незаконно продавала спирт через организацию, лицензированную на оптовую торговлю лекарственными средствами. Изъято более 20 тысяч литров спирта.

В качестве превентивных мер докладчик предложил руководителям добросовестных организаций, торгующих спиртным, «продумать механизм предоставления информации о возможных противоправных действиях с подключением Торгово-промышленной палаты с дальнейшим направлением в надзорные органы». А заодно предложил Росздравнадзору обратить внимание на деятельность аптек по продаже спиртосодержащих жидкостей.

Проблемой остается и самогоноварение. Раньше против самогонщиков можно было возбудить уголовное дело по ст. 238 УК — реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности людей. Но появилось разъяснение Пленума Верховного суда РФ, в соответствии с которым применить эту статью в отношении самогонщиков становится проблематично, надо собирать большую доказательную базу, констатировал правоохранитель.

«Здесь у нас остается дыра, — сказал он. — Может, есть необходимость выйти с законодательной инициативой по внесению соответствующих изменений, чтобы восстановить наказание за самогоноварение…»

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов констатировал, что злоупотреблений по продаже в аптечной сети спиртосодержащих жидкостей меньше не становится. Проблемной остается и торговля спиртным через интернет с нарушениями законодательства. А распространению контрафакта в розничной сети противодействует система ЕГАИС.

Министерством в целях пресечения нарушений в обороте спиртного было проведено 324 проверки, в ходе которых выявлено 27 нарушений. К административной ответственности привлечено 12 юрлиц. В январе – феврале проведено еще 45 проверок. Четырем организациям отказано в лицензии ввиду отсутствия их данных в ЕГАИС.

В протокол по итогам заседания Глава республики предложил включить вопросы урегулирования продажи спиртного в интернете с выходом на законодательные инициативы. Такое же предложение касалось и самогоноварения. Надо собрать по теме необходимую информацию с последующим детальным обсуждением в формате рабочей группы, сказал Олег Николаев.

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Относительно фанфуриков соответствующие решения на уровне законопроектов уже рассматривались, но достаточной нормативной базы для контроля этого процесса так и нет. По словам Станислава Курьянова, продавцы фанфуриков и прочей жидкости прикрываются лицензией на фармацевтическую деятельность в оптовой и розничной торговле. Но есть факты, когда остатков спирта на складе нет, а на самом деле лежит несколько тонн (такое дело сейчас расследуется). Есть необходимость данную застарелую тему обсудить отдельно с принятием кардинальных решений, сказал Глава республики.

По его словам, доходит до абсурда, когда нормальным покупателям в аптеке отказывают в продаже спиртосодержащего препарата, а постоянным «клиентам» с помятыми лицами тут же его продают.

Прошло также обсуждение мер по предотвращению незаконного оборота другой вредной продукции — табачной. Высокая доходность этого бизнеса привлекает немало недобросовестных дельцов. В прошлом году сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, продававшей продукцию с фальшивыми акцизными марками, было изъято более 130 тысяч пачек табачных изделий. И в 2021 году выявлено три подобных преступления.

Глава республики заострил внимание на том, что ряд заведений общепита, несмотря на запрет, предоставляет кальянные услуги.

«Жалоб поступает много. Люди, которые приходят в заведения общественного питания с детьми, сталкиваются с курением кальянов и испытывают неудобство», — отметил он. Хотя на кальяны должен действовать двойной запрет — в рамках ограничительных мер в связи с распространением коронавируса и федерального закона, вводящего для кальянов и электронных сигарет те же ограничения, что и для обычных традиционных табачных изделий.

Глава дал поручение изучить федеральный закон, чтобы при необходимости внести соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу и призвал МВД по Чувашской Республике и Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике усилить контроль.