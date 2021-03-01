Управление Росреестра по Чувашии за прошлый год провело 3878 проверок и выявило 1720 нарушений

В том числе 1640 — на предмет исполнения ранее выданных предписаний.

Отмечено, что по сравнению с предыдущим годом количество проверок снизилось, хотя этому есть разумное объяснение. Как отметила руководитель управления Екатерина Карпеева, сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволила провести 149 проверок граждан, поскольку в определенный период в республике действовала строгая самоизоляция из-за распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, с середины марта минувшего года Правительство России объявило мораторий на земельные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. До введения ограничений по согласованию с прокуратурой государственные инспекторы проверили девять организаций.

К примеру, по результатам прокурорской проверки был рассмотрен материал в отношении строительной компании, на которую пожаловались граждане в прокуратуру Ленинского района Чебоксар. Люди были недовольны передвижением строительной техники через двор. По проекту въезд на строительную площадку и выезд с нее предусматривались с улицы Чапаева. Однако фактически проезд техники осуществлялся со стороны улицы Ярмарочной, причиняя при этом неудобства жителям прилегающих домов. Также выявлен факт самовольного занятия земель общего пользования под размещение ограждений и бетонных плит для проезда техники.

На основании материалов проверки руководителя строительной организации привлекли к административной ответственности. Информация о нарушении земельного законодательства также была направлена в администрацию Чебоксар, которая в свою очередь обратилась в Арбитражный суд республики с иском к строителям об освобождении самовольно занятой территории. Не дожидаясь судебного решения, застройщик добровольно освободил ее.

Но не все нарушители оказываются такими законопослушными. В прошлом году зафиксировано более 1720 нарушений, и лишь порядка 100 из них были устранены сразу после проверок. Остальным нарушителям дали определенные сроки для выполнения предписаний. К сожалению, есть граждане, которые пренебрегли ими и не устранили замечания. Теперь их ждет более суровое наказание — за неисполнение предписания штраф составляет от 10 тысяч рублей в первый раз, а за повторное неисполнение требования госземинспектора он может достигать 50 тысяч рублей. Ну а далее земельный вопрос будет решаться в судебном порядке. Поэтому управление Росреестра рекомендует не доводить ситуацию до судебного разбирательства, вовремя устранять нарушения, а еще лучше не допускать их.

Наибольшее количество земельных нарушений выявили инспекторы Чебоксар и Алатыря, Янтиковского и Порецкого районов. Как всегда, самое распространенное нарушение — самовольное занятие земельного участка. В 2020 году к административной ответственности привлечено 454 нарушителя на общую сумму более 3,3 миллиона рублей.