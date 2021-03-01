Управляющая компания отказалась обслуживать аварийный дом в Цивильске

Нынешняя зима выдалась особенно морозной. В такую погоду хорошо следить за происходящим на улице из окна своей теплой квартиры. Но у жителей домов номер 7 и 9 по улице Гагарина в Цивильске как раз с теплом в квартирах серьезные проблемы. Впрочем, как и каждую зиму в последнее время.

Как сообщила, обратившись в газету, местная жительница Людмила Николаева, особенно «похолодало» здесь несколько лет назад — после того, как оба двухэтажных здания были подключены к другой котельной, которая обслуживает еще и общежития. Регулярные жалобы жильцов местным властям и коммунальщикам на низкую температуру в квартирах если и дают результат, то ненадолго.

Вот и в эту суровую зиму жильцы, по словам Людмилы Леонидовны, не раз жаловались и в единую диспетчерскую службу администрации Цивильского района, и в МУП «УК Цивильск». Нельзя сказать, что на эти жалобы никто не обращал внимания и не принимал мер, — обычно на несколько дней становилось теплее, но потом все возвращалось «на круги своя». Чтобы хоть как-то согреться, приходилось включать электрические обогреватели, разогревать на плите воду…

А в домах на Гагарина есть и семьи с детьми, и пожилые люди, которым особенно трудно переносить холода. Больше всего неравнодушная читательница беспокоилась за свою соседку, 93-летнюю труженицу тыла Олимпиаду Михайлову, которая уже более семи лет не может ходить. «В свое время Олимпиада Федоровна валила лес, работала на заготовке торфа, трудилась и в дождь, и в мороз, — сокрушалась Людмила Николаева. — А сейчас мерзнет в своей квартире».

Обращение в «Советскую Чувашию» сразу возымело действие — в тот же вечер жильцов проблемных домов навестил глава Цивильского поселения Владимир Петров, чтобы ознакомиться с ситуацией лично. Как он пояснил затем корреспонденту газеты, дома 7 и 9 по улице Гагарина действительно подключены к общей с несколькими общежитиями котельной, и вода, прежде чем поступить в батареи, остывает в системе. Чтобы поднять в квартирах температуру, коммунальщики дали дополнительную нагрузку на котельную.

Хэппи энд? Увы, местные жители в этом совсем не уверены — дополнительную нагрузку на котельную как дали, так и снять могут. К тому же тепло еще надо удержать в стенах, а дома 1962 и 1963 годов постройки (им чуть меньше лет, чем полету Юрия Гагарина, на улице имени которого они стоят) сильно обветшали. Жильцы давно пытаются добиться признания их аварийными.

В 2017 году ООО «Независимая экспертиза» провело скрупулезное обследование дома номер 7 по улице Гагарина и пришло к неутешительным выводам. Состояние фундамента и стен эксперты назвали ограниченно работоспособным, а деревянных перекрытий и вовсе аварийным. Здание, по их мнению, требует серьезного капитального ремонта, причем стоимость самых необходимых работ была оценена почти в девять миллионов рублей. Вердикт экспертов гласил: «Ввиду значительности капитальных вложений с целью восстановления эксплуатационных характеристик несущих конструкций и необходимости ремонта инженерных систем рекомендуется рассмотреть целесообразность признания дома аварийным».

Тогда же жильцы получили от управляющей компании ООО «Мой дом» официальное уведомление о расторжении договора обслуживания в одностороннем порядке. Ссылаясь на заключение той самой стройэкспертизы, коммунальщики сообщили: «В сложившихся условиях ООО «Мой дом» не имеет возможности дальнейшего обслуживания дома и в целях обеспечения безопасности граждан вынуждено прекратить деятельность по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома № 7 по улице Гагарина». Так он и остался беспризорным — «в целях обеспечения безопасности граждан».

Вот только межведомственная комиссия администрации Цивильского городского поселения, проведя визуальный осмотр, наотрез отказалась признавать дом аварийным. По мнению чиновников, дом еще вполне можно капитально отремонтировать и он будет исправно служить дальше. Жильцы оспорили это решение в суде и добились его отмены, но межведомственная комиссия вновь настояла на своем…

С тех пор жильцы и предоставлены сами себе — самостоятельно обслуживают свой дом и платят взносы на капремонт. К слову, в рамках этого самого капремонта им уже заменили и электропроводку, и много лет протекавшую крышу. Но стены в трещинах, дырявые перекрытия и постоянная сырость из-за отсутствия отмостки и гидроизоляции фундамента никуда не делись…

Дарья Кузьмина,

Григорий Петров