Общественное обсуждение благоустройства территорий малых рек Чебоксар пройдет в субботу

Вопрос о реализации проекта был задан Главе республики в ходе прошедшей сегодня прямой линии в соцсетях. Олег Николаев напомнил, что проект, работы по которому начались еще в прошлом году, интересен республике, городу, жителям. «Он позволит не только преобразить территории вдоль малых рек столицы, но и создать благоустроенные пространства, которые свяжут районы города, — отметил руководитель региона. — Мы ожидаем, что вслед за благоустройством на данных территориях будут появляться предприятия общественного питания и сферы услуг».

Общественное обсуждение в форме открытой проектной сессии состоится в субботу, 13 марта, в 10 часов в Чувашском государственном театре оперы и балета. На нем совместно с жителями будут разработаны проекты развития прибрежных территорий рек Чебоксарки, Сугутки и Трусихи. Вход на мероприятие свободный, однако, необходима предварительная онлайн-регистрация.