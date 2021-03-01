Виновник смертельного ДТП приговорен к пяти годам колонии общего режима

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вынесен приговор жителю Красноармейского района, совершившему ДТП в пьяном виде, в результате которого погиб человек.
Судом установлено, что в апреле прошлого года вечером на автодороге «Цивильск — Красноармейское — Кюль-Сирма» он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. И, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, а потом оказался в кювете. В результате ДТП пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью.
Действия виновного суд квалифицировал как нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности гибель человека. В ходе судебного заседания мужчина свою вину в совершении дорожного преступления не признал. Не отрицая, что был за рулем, он однако настаивал, что к ДТП причастна и погибшая пассажирка, которая, дескать, активно мешала ему управлять машиной.
Суд приговорил сельчанина к пяти годам колонии общего режима с лишением права управления транспортом на 2 года и 6 месяцев. Также суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более 3 млн рублей.

Опубликовано: 11 марта 2021 г.


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