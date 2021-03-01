Какие выплаты продлят автоматически?

На период пандемии на федеральном и региональном уровнях были упрощены процедуры получения льгот и пособий — они продлевались автоматически, без подачи заявлений и личного посещения госучреждений.

В соответствии с таким порядком, рассказали в Минтруде республики, до 1 марта 2021 года на следующие 12 месяцев автоматически продлевалась ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. А ежемесячные пособия на ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей продлевались на следующие 6 месяцев.

«Если, например, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка была назначена в феврале 2020-го на полгода, в августе она была автоматически продлена на следующие 6 месяцев, то есть по январь 2021 года включительно, — пояснила министр Алена Елизарова. — И уже в феврале выплата еще раз продлена на очередные 6 месяцев, по июль 2021 года включительно».

Автоматическое продление коснулось и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В частности, если срок ранее назначенной субсидии истекает 1 апреля текущего года, то она будет переназначена в том же размере и в беззаявительном порядке на следующие 6 месяцев. Перерасчет же будет произведен по истечении этого периода после представления установленного пакета документов.

Затронула Алена Елизарова в беседе с журналистами и сроки регистрации семьи в статусе малоимущей. Если названный срок истек до 1 марта 2021 года, то он, по ее словам, уже продлен на следующий 6-месячный период. И родителям не нужно обращаться в отделы социальной защиты за получением соответствующей справки для ее последующего представления в образовательные организации. Льготы ими должны предоставляться с учетом продления срока регистрации семьи в качестве малоимущей.

Кстати, справки о признании семьи в качестве малоимущей теперь можно получить через МФЦ. При этом, если родители уже состоят в республиканском реестре малоимущих граждан, то они такие справки смогут получить уже при первом посещении МФЦ.

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Ежемесячная выплата на первого ребенка, рожденного (усыновленного) в период с апреля 2020-го до 1 марта 2021 года, продлена автоматически на следующие 12 месяцев.