На заседании правительства обсудили жалобы предпринимателей, стоимость путевок в детские лагеря, новый рацион школьного питания

Более 40% предпринимателей республики испытывают административное давление. В числе их главных проблем — сбыт продукции, высокая кадастровая стоимость и цены на коммерческую недвижимость. Эти данные приведены в отчете уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашии Александра Рыбакова на вчерашнем заседании правительства под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова.

Осложняют бизнес также высокие социальные налоги, волокита при техприсоединении газа и электричества. А в последнее время выросли издержки при переходе на обязательную маркировку продукции. В итоге число обращений за помощью к уполномоченному в 2020 году выросло вдвое, констатировал Александр Рыбаков. Формат обращений разный и он расширяется. В практику вошел совместный прием с работниками прокуратуры. Уполномоченный активно участвует в судебных процессах, связанных с защитой прав бизнесменов.

По данным уполномоченного, численность самозанятых в республике выросла с 6 тыс. в декабре прошлого года до нынешних 11,8 тыс. человек. 8,5 тыс. из них ведут свой бизнес непосредственно на территории региона. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте в минувшем году составила 33,7% против 30% в 2019-м. Эта сфера дает рабочие места почти трети занятого населения и приносит около 45% налоговых отчислений в бюджет. Для самозанятых действует специальный налоговый режим.

Институт уполномоченного имеет дело по своим задачам, прежде всего, с проблемами, и изложенное в докладе должно быть учтено всеми министерствами и главами местных администраций, сказал Михаил Ноздряков. Следует также активно инициировать рассмотрение вопросов на заседаниях Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашии. Он также поинтересовался, какими способами оценивается деятельность уполномоченного. По словам Рыбакова, практикуется опрос среди бизнес-сообщества на предмет удовлетворенности его работой. По последним данным, более 40% респондентов довольны ею.

Упрощается процедура принятия решения о введении и использовании гражданами средств самообложения. То есть разовых, призванных обеспечить решение конкретных задач местного значения. Ранее для такого решения требовался сход жителей всего населенного пункта. На заседании правительства утвержден законопроект «Об установлении критериев определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан», представленный руководителем республиканской службы по делам юстиции Дмитрием Сержантовым. Согласно документу решение может быть принято сходом жильцов подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного дома в целом, группы жилых домов. А также в случае, когда на территории проживает не менее 10 человек.

Изменится среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания школьников с ограниченными возможностями здоровья. Как доложила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, с 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила организации общественного питания. Из рациона детей до 7 лет исчезли субпродукты, при этом увеличилось количество овощей. Кроме этого, произведена корректировка количества сахара, соли, специй, яиц, молока, сыра и картофеля в порциях детей.

Другим постановлением определена средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря в 2021 году с учетом уровня инфляции. В организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия со сроком пребывания 21 день она составит 15950 рублей, в санаторно-курортные организации со сроком пребывания 21–24 дня — из расчета до 997 рублей на одного ребенка в сутки.

На заседании также приняты постановления о распределении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, о создании сил гражданской обороны в республике и поддержании их в готовности к действиям.