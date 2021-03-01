Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев вошли в состав сборной России по фристайлу

Подготовительный период к чемпионату мира для представителей Чувашии сложился удачно. «Тренировались в Италии, у нас были все дни идеальные погодные условия, — отметил в интервью пресс-службе Федерации фристайла России старший тренер сборной России Никита Васильев. — Один из лучших сборов в нынешнем сезоне. Спортсмены вышли на очень хороший уровень. Мы сделали очень большой объем работы, который нам был необходим. Ребята могут претендовать на высокие результаты и места».

Сами соревнования пройдут в американском местечке Аспен — для Ланы Прусаковой и Дмитрия Мулендеева состязания должны были стартовать 11 марта в дисциплине «слоуп-стайл», но из-за непростой ситуации с визами на поездку в США спортсмены успеют выступить только в «биг-эйре».

«На чемпионат мира мы вылетаем 10 марта. Так поздно из-за непростой ситуации с визами в США. Ввиду сложившейся ситуации было необходимо много времени на получение специального разрешения на въезд в страну, — прокомментировал ситуацию Никита Васильев. — В итоге процесс получения виз затянулся настолько, что мы пропускаем чемпионат мира по слоуп-стайлу. Мы полностью сфокусированы только на биг-эйре».

Соревнования по «биг-эйру» пройдут 15 марта (квалификация) и 16 марта (финалы).