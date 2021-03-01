Светлой памяти Петькова Виталия Николаевича

6 марта 2021 года на 74-м году ушел из жизни видный государственный деятель, ветеран МЧС Петьков Виталий Николаевич.

Оборвалась жизнь человека, настоящего патриота Родины.

Петьков Виталий Николаевич работал на руководящих должностях партийных органов Чувашской АССР, многие годы руководил Государственным комитетом Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике.

Коллеги вспоминают, что Петьков Виталий Николаевич был настоящим профессионалом своего дела, преданным пожарно-спасательному делу и бескорыстным в оказании помощи пострадавшим людям в результате чрезвычайных ситуаций. Он был мудрым руководителем и наставником, сильным, мужественным человеком с твердым характером и несгибаемой силой воли.

Доблестный труд Петькова Виталия Николаевича был отмечен многими наградами.

Его уход из жизни – большая потеря для всей республики.

Свою жизнь Петьков Виталий Николаевич прожил достойно, оставив после себя добрую память, которая навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей, коллег, жителей республики.

С глубокими соболезнованиями

О.А. Николаев, А.Е. Егорова, Н.В. Федоров, В.И. Николаев,

А.Г. Аксаков, А.И. Аршинова, Н.В. Малов, И.Ю. Моляков,

Л.И. Черкесов, В.А. Борисов, М.Г. Ноздряков, С.Г. Артамонов,

П.В. Данилов, Д.И. Краснов, А.Л. Салаева, П.А. Чекмарев,

Е.Р. Герасимов, А.В. Героев, А.Г. Елизарова, С.А. Каликова,

К.А. Майнина, В.М. Осипов, В.В. Петров, В.Г. Степанов,

Ю.М. Кислов, А.И. Федотов, С.В. Павлов, В.В. Рафинов,

А.Ю. Воробьев, Н.Д. Иванов, К.В. Викторов, Н.В. Колебанова,

Д.М. Сержантов, В.В. Кочетков, В.П. Димитриев,

Ю.Ф. Ермолаев, В.В. Денисов, Э.А. Аблякимов, В.И. Петров.