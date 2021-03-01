Житель Алатырского района осужден за дачу заведомо ложных показаний в суде

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В августе прошлого года мужчина, находясь в зале судебного заседания райсуда в качестве свидетеля, в ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению другого человека в совершении тяжкого деяния, категорически отрицал факт преступления со стороны этого мужчины. А ведь был предупрежден судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Более того, в ходе предварительного расследования подробно рассказывал следователю обстоятельства произошедшего.
В последующем вина фигуранта дела была установлена приговором суда. За дачу ложных показаний попал под уголовную статью и свидетель. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, посягающего на интересы правосудия, а также личности виновного, назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Опубликовано: 4 марта 2021 г.


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