Житель Алатырского района осужден за дачу заведомо ложных показаний в суде

В августе прошлого года мужчина, находясь в зале судебного заседания райсуда в качестве свидетеля, в ходе рассмотрения уголовного дела по обвинению другого человека в совершении тяжкого деяния, категорически отрицал факт преступления со стороны этого мужчины. А ведь был предупрежден судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Более того, в ходе предварительного расследования подробно рассказывал следователю обстоятельства произошедшего.

В последующем вина фигуранта дела была установлена приговором суда. За дачу ложных показаний попал под уголовную статью и свидетель. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, посягающего на интересы правосудия, а также личности виновного, назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.