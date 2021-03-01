В школах вводится должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями

В десяти пилотных регионах страны в штатное расписание школ в марте будет введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Пользователи в соцсетях уже задаются вопросом — а чем, собственно, новая вакансия отличается от должности замдиректора по воспитательной работе или социального педагога?

«Отличие деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию в том, что основная его задача — открыть ребенку мир возможностей, которые ему предлагают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей, — пояснила «РГ» исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева. — Каждому школьнику хочется иметь в своем окружении человека, с которым можно было бы свободно обсудить все интересующие его вопросы, не только политические. Митинги-то пройдут, а школьники и их вопросы ко взрослым останутся. Речь о том, чтобы слушать и слышать детей, быть с ними в едином информационном поле, выстраивать с ними диалог и их учить диалогичности».

Чувашия в пилотный список не входит. Но наши педагоги вполне могут попробовать себя в новой должности. Будущих советников планируется отобрать через открытый конкурс «Навигаторы детства», который проводят Минпросвещения и Российское движение школьников. Заявки принимаются до 14 марта, затем с кандидатами проведут онлайн-тестирование и очное собеседование и организуют им стажировку в «Артеке». Зарплаты в пилотных регионах, конечно, будут разные, но каждому советнику Минпросвещения обещает дополнительную надбавку к окладу в 15 тысяч рублей.