В расписании аэропорта Чебоксары появились новые маршруты

3 марта авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять через Чебоксары полеты по новым субсидированным направлениям в Краснодар, Минводы и Новый Уренгой. Первый рейс из Нового Уренгоя приземлился в Чебоксарах в 11.20. На борту самолета было 64 пассажира, и больше половины из них последовали далее по маршруту в Минводы, сообщили в пресс-службе аэропорта. В марте рейсы будут выполняться по средам и четвергам, в апреле, а затем в июне дни вылета изменятся. Полеты осуществляет «Сухой Суперджет 100» вместимостью 103 человека. Открытие новых маршрутов стало возможным благодаря государственной поддержке авиакомпаний. Софинансирование будет осуществляться из бюджета Чувашии в размере от 25% до 61% в зависимости от направления, отметили в Минэкономразвития Чувашии.