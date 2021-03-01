Энергетики поощрили лучших своих потребителей

«Новогодние» подарки с весенним намеком

«Вообще-то все коммунальные услуги у нас оплачивает муж, — я только за подарком…» — как бы извиняясь, говорит молодая женщина. «Вот так всегда: мужчины платят, а женщины пользуются!» Нет, не обиделась. На церемонию награждения в чебоксарский допофис филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Яковлевы пришли парой — шутку оценили, весело посмеялись. И на лице Михаила, главы семьи, написано: доволен, что сумел порадовать любимую супругу.

В сотне только добросовестные

И помогли ему в этом энергетики. Хотя, какая тут помощь — все сам заслужил, счета за тепло оплачены вовремя. Добросовестность и ответственное отношение к выполнению обязанности по оплате потребленных ресурсов заслуживают добрых слов благодарности, считают в компании. Энергетики дорожат возможностью поощрить надежное партнерство — радуют своих клиентов подарками. На минувшей неделе призы получили победители ставшей уже традиционной акции «В Новый год — без долгов!»

Акция ежегодно проводится во всех 16 регионах присутствия «Т Плюс». В Чувашии и Марий Эл принять участие в ней могли все физические лица — потребители коммунальных услуг отопления и ГВС, получающие квитанции напрямую от ресурсоснабжающей компании. Еще в начале декабря прошлого года жители Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы, находящиеся на прямых расчетах с «Т Плюс», вместе с ноябрьским счетом получили рекомендованный платеж за последний месяц уходящего года. Для участия в акции его необходимо было оплатить до конца декабря, погасив, естественно, все суммы и за предыдущие месяцы. Эти условия в трех городах выполнили более 2 тыс. потребителей, среди которых путем случайного выбора и были определены призеры — 100 клиентов, части которых в четверг в торжественной обстановке вручили подарочные сертификаты на покупку товаров в магазине одной из торговых сетей.

ВЯЧЕСЛАВ ЗДАНОВИЧ,

директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: — Мы благодарны клиентам, которые своевременно и в полном объеме оплачивают услуги теплоснабжения. Тем самым они помогают энергетикам обеспечивать стабильную работу электростанций и тепловых сетей — бесперебойное энергоснабжение всех без исключения потребителей.

Многие из счастливчиков о возможном подарке даже не догадывались. Наталья Алексеева, к примеру, об акции не знала. Тогда как же так получилось, что она внесла плату за декабрь? Оказывается, еще летом девушку смутили цифры за энергоресурсы в квитанции. Обратилась с вопросами к пожилой соседке. «Она и подсказала: ты платишь по нормативам — показания, наверное, не даешь… Я-то по неопытности и не знала, что показания нужно сообщать ежемесячно», — рассказывает девушка. Словом, с показаниями разобрались, энергокомпания сделала ей перерасчет, от того появились «лишние» деньги на ее счете, что и помогло стать призером акции — все сложилось очень даже удачно.

И хорошее настроение…

И для Юлии Лаврентьевой приглашение для получения приза стало полной неожиданностью. До этого сама мысль о том, что за исполнение своих обязанностей вас могут еще и наградить, казалась странной. И не только ей. Чтобы посетить в будний день офис ЭнергосбыТа, пришлось женщине отпроситься на часок с работы. «Что-то не верится нам…» — сразу заподозрили коллеги подвох. «Наверное, волнуются — побегу, удивлю их приятной новостью. Быть добросовестной, как видите, выгодно. Никогда в долги не залезала, и в дальнейшем буду платить вовремя», — поспешила к выходу Юлия Александровна.

Не думал о подарке и Сергей Максимов: «Долги не коплю, привык все оплачивать вовремя. Тепло, вода холодная и горячая, свет, газ — всеми этими ресурсами пользуемся, значит, нужно и платить». А наш вопрос о том, на что он собирается потратить подарочный сертификат, застал мужчину врасплох. Но пауза не затянулась — «товарищи по счастью», призеры из числа прекрасной половины человечества, намекнули: сертификат-то с рисунком — цветами…

— Точно — тюльпаны! — осенило, кажется, Сергея. — Это вы про 8 Марта? Был бы подарок, а кого порадовать — найдем!

Наверняка с «прицелом» на Международный женский день, подозревает Оксана Чернова, устроил настоящий сюрприз и ее муж: «Мог же сам заехать. Нет, меня попросил…» Супруг еще вчера вечером вручил ей свой паспорт и строго-настрого наказал зайти с этим документом в офис ЭнергосбыТа: мол, надо, там все скажут, только, смотри, не опоздай… И подарочный сертификат, врученный в торжественной обстановке, для женщины стал приятным дополнением к приподнятому от приближения весны настроению.

— Новый год давно прошел, до 8 Марта вроде еще есть время — подарка точно не ожидала, — поделилась впечатлениями Оксана. — В будний день получился вот такой праздник. Спасибо энергетикам — порадовали! Побольше бы нам таких компаний, внимательных к своим клиентам, — и жизнь будет светлее и теплее!

При этом женщина вспомнила, что несколько лет назад их семья уже получала приз от энергетиков: «Тоже — за «Новый год — без долгов!» Тот подарок, термос, все еще исправно служит — на пикниках и в походах здорово выручает». Это снаряды в одну воронку не падают, а подарки от «Т Плюс», как видим, в одни и те же руки попадают запросто.

Номера лицевых счетов — победителей акции «В Новый год — без долгов!»:

в г. Чебоксары: 84414100, 1177781100, 298581100, 2424881100, 566781100, 2715881100, 2858681100, 9898000100, 4761781100, 3548003100, 9745681100, 4261853100, 2566085100, 4848881100, 3104432100, 3324781100, 5577881100, 5854881100, 6247881100, 6489981100, 4800532100, 7076524100, 6515424100, 7839952100, 8186881100, 6405815122, 8619981100, 6870981100, 9094681100, 7422854111, 9895781100, 9868524100.

в г. Новочебоксарске: 7981100, 103500100, 8459699000, 275900100, 9265300100, 460799000, 7215700100, 632900100, 1654000100, 768999000, 2847952100, 9822800100, 3007952100, 1174300100, 1362400100, 6391053100, 1744100100, 1938500100, 2133200100, 7702530100, 2552000100, 2703280415, 2935800100, 3191053100, 5188300100, 4591414100, 3848900100, 4294500100, 6397799000, 6535952100, 4763854111, 4981053100, 5214600100, 5574200100, 5793515133, 8554300100, 8143414326, 7775514100, 7427400100, 8067500100, 9602053100.

* Акция не являлась публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не являлась лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Организатор акции — филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». Подробности акции ­— на сайте компании https://chuvashia.esplus.ru/promo/aktsiya-v-novyy-god-bez-dolgov-chuvashia-2020/.

Фото Дмитрия Ковалева