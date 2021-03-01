«АККОНД» принял участие в международной выставке «Gulfood-2021»

В Дубае (ОАЭ) завершилась крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков «Gulfood-2021». Кондитерская фабрика «АККОНД» уже второй год принимает участие в данном мероприятии, используя все ресурсы для поиска новых зарубежных рынков сбыта и развития экспортного потенциала.

Несмотря на существующие ограничения, посещаемость выставки довольно высока, переговоры на стенде фабрики и площадке Российского экспортного центра проходят в постоянном режиме.

Зарубежные клиенты уже хорошо знакомы с продукцией «АККОНД» и целенаправленно подходят на стенд для обсуждения условий прямого сотрудничества. На сегодняшний день проведено более 80 бизнес–встреч с потенциальными партнерами из 25 стран: ОАЭ, Палестина, Египет, Иордания, Оман, Ирак, Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Ливия, Канада, США, Нигерия, Бангладеш, Тайвань и др.

Стенд «АККОНД» в рамках Российской экспозиции посетила правительственная делегация в составе первых лиц Министерства сельского хозяйства РФ, Российского экспортного центра и генерального консула России в Дубае и Северных Эмиратах. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития экспортного направления и усиления позиций предприятия «АККОНД» в странах Персидского залива.

Светлана Петрова