Российский союз молодежи предлагает республике новые проекты

«На ближайшее время планы у нас серьезные. Вслед за традиционным для Чувашии творческим направлением уделим внимание новому проекту «Пространство развития». Молодые люди могут многое изменить в жизни родного региона, а мы должны дать им для этого возможности и инструмент. Кроме того, ставим своей целью развитие студклубного движения. Причем не только в вузах, но и в колледжах», — так председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий прокомментировал заключение Соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и РСМ.

Совместно с правительством Чувашии в республике может быть реализован и проект «Молодежный туризм». Павел Красноруцкий считает, что в муниципалитетах возможно придумать познавательные квесты и маршруты, это мотивирует молодых людей изучать регион.

«Кто не любит путешествовать? Мне кажется, таких людей мало. Через познание уголков малой Родины можно изучать историю, а это и есть патриотическое воспитание. Здесь крайне важна поддержка правительства», — уверен председатель союза молодежи.

Торжественная церемония подписания состоялась в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Вуз уже давно является партнером Российского союза молодежи, в том числе по реализации творческих молодежных проектов, входящих в состав «Российской студенческой весны».

«Нам помогли завоевать много призовых мест, выиграть много грантов. Результат работы — современные учебные площадки. Сегодня начинается новый этап, в том числе и для университета», — сказал ректор ЧГУ Андрей Александров.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «На региональном уровне мы развиваем разные формы работы с молодежью, которые диктует время и которые востребованы, прежде всего, самими молодыми людьми. Формы взаимодействия охватывают студенческую и работающую молодежь. Убежден, что соглашение, которое мы подписали сегодня, позволит нам сделать еще больше».