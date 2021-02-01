Алатырской бумажной фабрике исполнилось 55 лет

Всегда в развитии

В Алатыре живет немало людей, чья трудовая биография связана с бумажной фабрикой. За более чем полувековую историю в коллективе выросло множество трудовых династий. Каждая из них — гордость предприятия. Их помнят многие нынешние сотрудники, для которых фабрика стала родным домом, куда они идут с удовольствием. Один из них ее директор Алексей Савинов. Он искренне говорит, что его судьба уже много лет неотделима от судьбы предприятия.

В судьбе же предприятия было многое — взлеты, тяжелые времена, смена собственности в 2002 году и снова успехи.

Построенная фабрика в системе потребительской и промысловой кооперации введена в эксплуатацию в 1966 году, и в начале пути она имела всего лишь один цех, где производили оберточную бумагу, для того чтобы обеспечить ею торговлю. Проектная мощность бумагоделательной машины составляла тогда всего лишь 14,4 тыс. тонн в год. Между тем вновь созданное предприятие очень быстро развилось и получило известность. Старожилы до сих пор вспоминают алатырские обои, которые в период масштабного строительства жилья стали очень популярными.

Со временем в ассортименте предприятия появились бумажные пакеты для упаковки сыпучих продуктов, писчая бумага, лента клеевая, бумага телетайпная, лента для кассовых устройств. Фабрика развивала не только производство, но и социальную сферу, помогала городу, велось строительство жилья. Причем серьезными темпами. В короткие сроки молодые специалисты получали квартиры от предприятия.

Перестроечные времена изменили уклад предприятия. Контролер целлюлозно-бумажной промышленности Татьяна Петрова, которая здесь трудится уже 42 года, вспоминает, как в те непростые времена ей пришлось встать за станок и даже поработать уборщицей. Сейчас она с улыбкой говорит об этом. Ведь все прошло: она на своем месте. «Фабрика для меня — все, — признается Татьяна Александровна. — Большую часть жизни я здесь провела, и, конечно, она стала родной».

Делом всей жизни фабрика стала и для Вячеслава Николаевича Хохлова, который пришел на предприятие в 1967 году главным конструктором. Затем был главным механиком, заместителем директора по строительству, потом — директором. Именно на его долю пришлись самые тяжелые годы. Но в те кризисные 90-е во многом благодаря ему предприятию удалось выйти на международный рынок — начались поставки бумаги в Турцию. Он сумел создать условия, чтобы коллектив мог выстоять в сложное время и сохранить производство. Вячеслав Николаевич, несмотря на зрелый возраст, частый гость на родном предприятии. Он принимает активное участие в судьбе фабрики, являясь главным советчиком и помощником руководства фабрики.

Двигаться вперед и заботиться о людях

Сегодня ООО «Алатырская бумажная фабрика» — это большой комплекс с огромнейшими производственными помещениями, различными вспомогательными службами, своим транспортным цехом, отдельным административным зданием, который сотрудничает почти с сотнями предприятий страны и ближнего зарубежья.

Здесь производят бумагу для гофрирования разных марок, бумагу оберточную, картон для плоских слоев различной плотности, двухслойный и трехслойный гофрокартон, гофротару, бумажные пакеты, клеевую ленту. Кстати, последнюю в России выпускают только в Алатыре — около 6 тонн в месяц. На предприятии уверены, что это одно из перспективных направлений. Ведь в отличие от скотча бумажная лента экологична. Она поддается переработке. Чего нельзя сказать о синтетических изделиях.

Кстати, само производство бумаги очень водо– и энергоемкое. Чтобы снизить затраты, Алатырская бумажная фабрика приобрела в собственность котельную, водонасосную станцию. И теперь предприятие не зависит от теплоснабжающих организаций. Это важно, ведь две бумагоделательные машины работают круглосуточно.

В плане экологии нужно отметить, на предприятии к ней особое отношение. Недавно здесь модернизировали очистные сооружения. Используемое сырье — макулатура — это вторичная стадия переработки целлюлозной тары и упаковки, которая позволяет сберечь лесные массивы. Ежедневно здесь перерабатывают 160 тонн макулатурного сырья.

Кстати, лаборатория здесь многофункциональная: осуществляет химический, бактериальный и производственный контроль. Проверяют на фабрике как входное сырье, так и конечный продукт. Продукция полностью соответствует ГОСТУ, и вся сертифицирована.

Сейчас на предприятии серьезно говорят о развитии производства гофроупаковки, которое пока еще составляет незначительную часть всей продукции, и о продолжении модернизации основного производства. Ведь, несмотря на то что в Чувашии Алатырская — единственная бумажная фабрика, в целом по России их больше, чем нужно. Только в Поволжье бумагоделательные машины работают в Пензе, Балахне, Ульяновске… Конкуренция на рынке довольно жесткая, поэтому стоять на месте нельзя. «От того, как мы будем развиваться, зависит благополучие сотрудников. А их на фабрике почти четыреста человек», — говорит директор предприятия.

АЛЕКСЕЙ САВИНОВ: «Я всегда говорю своим замам: «Не забывайте, за нами люди».

Говоря о благополучии предприятия и работающих здесь людей, Алексей Александрович с болью вспоминает прошлый год. Эпидемиологическая ситуация скорректировала все планы. Не достигли на предприятии тех результатов, которых могли бы. Многие поставщики и потребители оказались на самоизоляции, что создало трудности. Но предприятие осталось на плаву. Директор Алатырской бумажной фабрики не скрывает, что в большей степени посодействовал в этом указ Главы Чувашии, благодаря которому предприятие было включено в перечень крупных, экономических и социально значимых организаций Чувашии. А потому фабрика практически не переставала работать и в период ограничений, соблюдая все меры санитарно-эпидемиологического контроля.

В разговоре о людях Алексей Александрович заметил, что производство бумаги достаточно сложное: температура в сушильной части бумагоделательной машины очень высокая, оборудование в постоянном движении. А потому подход к кадрам особенный. Работники проходят специальное обучение в учебных заведениях, с которыми предприятие тесно сотрудничает. Среди них — учебный комбинат «Нива» и, конечно, — Алатырский технологический колледж. Эффективно работает на фабрике и система наставничества, передача накопленного опыта молодому поколению.

Здесь все интересно…

Рассказывать о фабрике можно много. Ее нужно увидеть. Именно это директор Алексей Савинов и произнес. «У нас очень интересное производство, — сказал он. — К нам на экскурсии приходят школьники. Им очень нравится. А как-то на фабрику пришел пенсионер и попросился на экскурсию. Дескать, можно мы посмотрим, как производится бумага. Пришли человек пятнадцать. Впечатлений было море…»

В том, что это впечатляющее, масштабное производство, сомнений у нас не осталось, когда мы прошлись по фабрике и ее цехам.

Все началось с посещения склада макулатуры. В резерве почти 2400 тонн макулатурного сырья. Это чуть больше необходимого минимума, который обеспечивает работу фабрики в течение 2 недель, при этом предприятие ежемесячно выпускает четыре тысячи тонн бумаги. Красиво спрессованные в тюки некогда картонные коробки громоздятся аж до потолка. Здесь же производится сортировка: обработка от первичных загрязнений, отбор непригодной макулатуры. Отделяется также и пластик, который к обработке не допускается.

Далее по транспортировочной ленте макулатура поступает в гидроразбиватель. Здесь происходит дальнейшая очистка. Удаление посторонних включений, не подлежащих переработке, массы от загрязнений завершается на трехступенчатой системе тонкого щелевого сортирования, где удаляются клеевые составы, парафинсодержащие клеи, мелкопорубленный скотч.

Бумагоделательные машины (а их две) поражают своими размерами. По сути, это многоконвейерное оборудование. Здесь происходит формирование бумажного полотна, его сушка, а также намотка готовой бумаги в тамбурный вал, вес которого составляет 3200 килограммов. Далее тамбур бумаги разрезается на рулоны заданных размеров, которые упаковываются, маркируются и отправляются потребителю.

Не менее интересно наблюдать за работой гофрировального агрегата по производству трехслойного гофрокартона. Словами это не передать. Надо увидеть…

Мы же поздравляем всех сотрудников ООО «Алатырская бумажная фабрика» с юбилеем. Успехов всем и здоровья!

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