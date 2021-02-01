Заведующая Карачуринским детским садом присваивала деньги родителей

По версии следствия, с сентября 2012 года по ноябрь 2018-го, занимая указанную должность, она неоднократно присваивала деньги, полученные от родителей воспитанников детского сада в счет оплаты услуг дошкольного учреждения. Всего заведующая присвоила средства 20 родителей на общую сумму более 260 тысяч рублей. Суд приговорил злоумышленницу к трем годам условного лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в СУ СКР по Чувашии.