Архивы Госфонда данных Росреестра оцифрованы на 70 процентов

На поиск информации будут уходить секунды

Недавно Алатырский сектор Управления Росреестра по Чувашии завершил перевод в электронный вид материалов Государственного Фонда данных (ГФДЗ). Ранее полностью оцифровали свои архивы отделы в Ибресинском, Красночетайском, Порецком, Урмарском, Шемуршинском, Яльчикском и Янтиковском районах. На начало года оцифровка документов Госфонда по управлению в целом составила 71 процент. А если конкретно, то в «цифру» переведено более 133 тысяч документов.

По словам руководителя регионального управления Екатерины Карпеевой, к цифровизации архивов ведомство приступило с середины 2015 года. «Этот процесс — необходимость времени. Можно бесконечно перечислять плюсы работы с электронными документами, но среди основных — быстрый поиск нужной информации, практически за секунды. Цифровую копию документа можно мгновенно выдать заявителям или переслать в порядке межведомственного взаимодействия. Оперативно, эффективно и ходить никуда не надо, доступ к документам обеспечен с рабочего места. Кроме того, наличие резервных копий документов снижает вероятность их утраты в связи с процессами старения бумаги», — рассказала Екатерина Владимировна.

Несмотря на то, что Росреестр цифрует свои архивы уже более пяти лет, отсканировать предстоит еще миллионы бумажных страниц. Но это не пугает сотрудников управления, ведь они понимают всю важность и значимость данного действа.

ЦИФРА Более 133 тысяч документов Госфонда данных Росреестра оцифровано в республике к началу 2021 года

«Это только на первый взгляд процедура перевода в «цифру» монотонна и однообразна, — интригует корреспондента «СЧ» специалист управления Регина Вафина, в обязанности которой в том числе входит сканирование документов. — На самом деле бывают моменты, когда процесс схож с кропотливой реставрационной работой.

В наших архивах есть немало ветхих документов, в основном это карты внутрихозяйственного землеустройства совхозов и колхозов. Перед нами стоит задача без искажения информации перенести эти архивы в электронное изображение.

Кроме того, порой приходится соприкасаться с реально историческими документами, которым без малого сто лет. Например, сотрудники Порецкого отдела сканировали дело об отводе земельного участка артели инвалидов под постройку мельницы и сооружений лесопильного завода, датированное 1930 годом. Также в нашем цифровом архиве есть немало топографических карт тридцатых годов прошлого столетия».

Регина Вафина считает, что это очень ответственная работа, поскольку каждый документ существует в единственном экземпляре, поэтому всегда нужно быть внимательным и аккуратным. Сейчас перед управлением Росреестра стоит задача как можно скорее завершить перевод архивных документов в электронный вид.