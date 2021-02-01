Жильцам муниципальных квартир незаконно установили повышенный тариф на водоснабжение

Почти тысячу фактов незаконного установления жильцам муниципальных квартир повышенных тарифов за водоснабжение выявила прокуратура республики.

Столь неприглядная картина предстала перед прокурорами, когда они занялись проверкой соблюдения прав нанимателей таких квартир при начислении им коммунальных платежей. Как известно, на их размер влияет оснащенность жилого помещения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Если счетчиков нет, за холодную и горячую воду, электроэнергию плату начисляют исходя из нормативов их потребления с применением повышающего коэффициента.

Обязанность по установке приборов учета в муниципальных квартирах возлагается на органы местного самоуправления. Но, видимо, не везде об этом помнят. На территории республики, выяснила прокуратура, в муниципальной собственности находятся более 17 тысяч квартир, из них 1296 квартир не оборудованы приборами учета холодной воды и 408 квартир — горячей воды.

К примеру, администрацией Новочебоксарска в муниципальных квартирах не установлены 104 прибора учета холодной воды, 167 — горячей, 115 приборов учета электрической энергии. По результатам проверки в адрес главы администрации города внесено прокурорское представление, на которое нужно обязательно отреагировать, дабы не иметь проблем.

По фактам бездействия муниципалитетов по оснащению подведомственных квартир индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов представления также внесены Алатырским, Канашским и Шумерлинским межрайонными прокурорами, а также надзорными ведомствами еще десяти районов, в том числе Ленинского района Чебоксар.

Одновременно установлены и факты необоснованного установления жильцам муниципальных квартир повышающего коэффициента при взимании платы за холодное и горячее водоснабжение, когда там нет водосчетчиков. Люди же в этом не повинны, поскольку не наделены полномочиями, чтобы самостоятельно обустроить жилье приборами учета. Выходит, именно по вине органов местного самоуправления они вынуждены переплачивать за пользование водой. По мнению прокуратуры, такой коммунальный расклад не соответствует требованиям закона.

Между тем, как показала проверка, организации ЖКХ игнорируют требования о недопустимости начисления повышающего коэффициента нанимателям муниципальных квартир. Такие случаи выявлены при начислении платы за холодное водоснабжение нанимателям 716 квартир, за горячее водоснабжение — нанимателям 241 квартиры.

Так, Канашский межрайонный прокурор внес представления в адрес руководителей муниципального предприятия «УК КХ» МО «г. Канаш ЧР» и МУП «Водоканал», начислявших плату с применением повышающего коэффициента нанимателям 97 квартир за горячую воду и 435 квартир — за холодную. Аналогичные нарушения также допущены организациями ЖКХ Шумерли, Чебоксар, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Чебоксарского районов, куда тоже направлены представления с требованием прекратить незаконную практику.

К сожалению, прокуроры по объективным причинам не имеют полной информации о положении дел с приборами учета во всех муниципальных квартирах республики. Поэтому предупреждают их нанимателей — если при оплате коммунальных услуг в отношении кого-то применяется повышающий коэффициент, а счетчиков водоснабжения нет, сообщайте об этом в прокуратуру по месту жительства, чтобы там могли своевременно отреагировать и защитить жильцов от произвола.

Фото dreamstime.com

Если счетчиков на воду в квартире нет, и ежедневное мытье посуды может стать обременительным для семейного бюджета.