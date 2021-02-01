С 18 января изменяется схема движения по мосту на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах

Проезд по стороне моста по направлению от «Промтрактора» до «новоюжки» будет ограничен. Это вызвано ремонтными работами на опорах моста. Движение в обе стороны организуют по отремонтированному участку.

Напомним, ремонт моста на проспекте Тракторостроителей начали в апреле 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь ведутся работы с переносом инженерных коммуникаций, укреплением опор и пролетных строений, а также строительством водоотвода, заменой деформационных швов и установкой барьерных ограждений. На проезжей части будет уложена дорожная одежда, состоящая из защитного слоя, гидроизоляции, выравнивающего литого и щебеночно-мастичного видов асфальта.

Согласно контракту, стоимость работ составила 208,9 млн рублей. Объект будет сдан к середине октября этого года.