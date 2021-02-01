В Чувашии растет объем банковских вкладов населения

На 1 января этого года объем вкладов и других средств на банковских счетах физических лиц республики вырос по сравнению с прошлым годом на 14%, до 160 млрд рублей. Основную часть сбережений жители Чувашии традиционно хранят в национальной валюте. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на пресс-службу Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.

За 2020 год доля средств, размещенных на счетах и вкладах граждан в рублях, несколько повысилась и составила 93%. Объем рублевых вкладов физических лиц увеличился на 15%, до 148 млрд рублей.

«Банковский вклад — один из самых простых и безопасных инструментов сохранения денег с гарантированной доходностью и государственным страхованием. В определенных случаях можно рассчитывать на повышенное страховое возмещение — до 10 млн рублей. Например, если деньги лежали на счете эскроу для покупки недвижимости», — пояснил управляющий отделением Александр Логвинов.