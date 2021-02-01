«Человеком года» в Батыревском районе стала врач-инфекционист Антонина Чернова

В очередной раз в районе выбрали «Человека года» в рамках конкурса, организованного районной газетой «Авангард».

Как сообщили «СЧ» в редакции районки, проводится конкурс с 1997 года, а итоги его по традиции оглашают в день рождения газеты. За это время номинантами конкурса становились 200 жителей района, а победителями — люди самых разных профессий. Среди «Людей года» были руководители сельхозпредприятий, бухгалтер, соцработник, педагог, ветеринар, ветеран пограничных войск, директор рынка…

В этом году, с учетом пандемии, выбор был предопределен — по итогам народного голосования почетный титул «Человека года» получила врач-инфекционист Батыревской ЦРБ, заведующая инфекционным отделением и ковидным центром Антонина Чернова. Голоса за нее люди отдавали на сайте газеты, в соцсетях, высказывали свое мнение по телефону.

Диплом, кубок и цветы Антонине Черновой вручили глава района Рудольф Селиванов, главврач Батыревской ЦРБ Николай Тинюков и главный редактор газеты «Авангард» Александр Козлов. Но главной виновницей торжества в этот день была все-таки сама газета, отмечавшая 90-летний юбилей.

В здравоохранении Антонина Чернова работает более четверти века. Любовь к профессии, по ее словам, помогает ей перебороть все трудности и усталость.