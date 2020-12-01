Повысить финансовую грамотность можно в течение часа

Продолжается Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который в третий раз проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив. Нынче проверить свои знания смогут отдельно граждане и предприниматели.

Для этого зачет разделили на два блока. В одном, общем, — вопросы для граждан о кредитах, формировании личного бюджета, инвестиционных вложениях, страховании, финансовому мошенничеству. В другом, для бизнесменов, — об инструментах государственной поддержки, инвестиционных платформах, взаимодействии с банками, страховании рисков, защите прав потребителей финансовых услуг.

Можно выбирать уровень сложности: базовый или продвинутый. Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, удостоятся именных сертификатов. Кроме того, на основе показанных результатов каждый участник получит индивидуальные рекомендации, которые позволят повысить уровень финансовой грамотности. Время на прохождение зачета — 1 час, однако количество попыток не ограничено. Последний день онлайн-тестирования — 16 декабря.

По информации Центробанка, первый онлайн-зачет в 2018 году успешно сдали более 60% участников, и на следующий год его решено было усложнить. Поэтому зачет-2019 с нескольких попыток удалось осилить лишь 17% участникам, верно ответившим на 23 и более вопросов из 30.

Одна из участниц прошлогоднего зачета, Наталья Алексеева из Чебоксар, имеющая свой небольшой бизнес, рассказала: «Прошла оба уровня, и базовый и продвинутый, с первой попытки. Только в продвинутом не ответила на один вопрос, связанный со страхованием автомобиля. Хотя вроде должна знать — сама за рулем, машину ежегодно страхую. Мне прислали по этому вопросу ссылки на нужные материалы, и я восполнила пробел в знаниях. Сейчас обязательно пройду тестирование для предпринимателей. Надеюсь получить второй именной сертификат».

Кстати, Банк России отмечает, что женщин среди сдающих онлайн-зачет в прошлом году было больше, чем мужчин. И результативность у них выше: доля успешно сдавших зачет среди женщин — 19%, среди мужчин — 15%.

По данным Нацбанка Чувашии, в прошлом году в онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие около 3 тысяч жителей республики.