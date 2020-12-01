Одиннадцатиклассница из Чебоксар — в финале международного конкурса по математике «Я решаю»

Ученица 11 класса чебоксарского лицея № 3 Мария Громилова вышла в финал VII международного конкурса по математике для старшеклассников из нестоличных городов «Я решаю!».

В этом году заявки на участие в конкурсе подали шесть тысяч школьников из 82 регионов России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Во второй онлайн-тур конкурса прошли более тысячи старшеклассников, и уже из них жюри выбрало тридцатку финалистов — 8 десятиклассников и 22 одиннадцатиклассника из 18 российских регионов. В их компании в конце января чебоксарка Мария Громилова отправится в Калининградскую область. Именно там, в инновационном кластере «Технополис GS» города Гусева пройдет финал конкурса и определится десятка победителей.

Наградой для учеников 10-х классов станет возможность поступить без экзаменов в Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербурга и получить ценные призы — электронную технику. А лучшим из одиннадцатиклассников — при условии, что они поступят в вуз на технические специальности, такие как «Информационные технологии», «Электроника и микроэлектроника», «Прикладные математика и физика» и другие — будут в течение года выплачивать ежемесячные именные стипендии размером в 9 тысяч рублей.

Финалистов ждут не только сложные и интересные задачи, но и встреча со специальным гостем конкурса. В прежние годы ими были профессор Алексей Савватеев и интеллектуал Анатолий Вассерман. Почетный гость конкурса этого года будет объявлен отдельно.

К СВЕДЕНИЮ Конкурс «Я решаю» направлен на поиск и поддержку талантливых школьников, которым гораздо труднее реализовать свой потенциал, чем их сверстникам, живущим в Москве и Санкт-Петербурге. С 2013 года участниками конкурса «Я решаю» стали свыше 28 тысяч старшеклассников из всех регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group. А лидеры первых конкурсов уже закончили учебу в вузе и начали карьеру в инновационных отраслях отечественной промышленности.