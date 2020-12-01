Новочебоксарское предприятие разрабатывает уникальные краски и завоевывает рынок

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Инновации, подкрепленные поддержкой

Отметим, пресс-тур для представителей региональной прессы организовал республиканский центр «Мой бизнес», продолжая знакомить СМИ с успешными предприятиями Чувашии. Особенностью же «Элкона» является то, что компания строит свой бизнес на собственных изобретениях, создает перспективные и востребованные продукты и вносит вклад в инновационную стратегию развития региона…
Заинтригованные тем, что же это за изобретения, журналисты на проходной сразу же обратили внимание на значок химического элемента «Si» в логотипе компании.
— Силициум, или кремний, в нашей аббревиатуре не случаен. Являясь важной составляющей наших материалов, он обеспечивает им необходимую стойкость, — объяснил Анатолий Иванович. Кремнийорганические эмали и лаки, по словам директора, устойчивы к воде и разрушениям от химических и физических воздействий, обладают хорошей термостойкостью. «Элкон» же — единственное предприятие в России, которое производит краску, способную выдерживать температуру до 1200 градусов. Ее используют для покраски печей, котлов, теплопроводов, нефтепроводов и других поверхностей.

АНАТОЛИЙ КАТАНАЕВ, директор ООО «Элкон»:
«Сегодня государство предлагает разные формы поддержки, которыми обязательно стоит воспользоваться. Главное, вовремя проявить активность и заявить о себе».

— Первым нашим изобретением стала термостойкая эмаль на 600 градусов, патент на нее мы получили в 1998 году. Тогда в стране такую краску еще никто не производил. Потом мы совершенствовали рецептуру, постепенно повышая температурный предел. В 2001 году за термостойкую эмаль мы получили свою первую медаль на международной выставке «Интерлакокраска», — рассказал Анатолий Катанаев. — И даже то, что делается сейчас в Европе, по термостойкости уступает нашим краскам. По сути, мы экономим финансовые ресурсы российским предприятиям, ведь раньше им приходилось втридорога закупаться за рубежом.
В числе запатентованных разработок «Элкона» — также средства комплексной защиты древесины, силиконовые эмульсии. По мнению Катанаева, все это результат труда настоящих профессионалов, в том числе и тех, кто в свое время прошел школу советского химического производства на новочебоксарском «Химпроме».
А под началом опытных наставников сегодня работают и молодые специалисты. Так, в лаборатории под руководством старшего лаборанта Людмилы Ермолаевой трудятся выпускники химфака Чувашского госуниверситета — Павел Аржуткин и Анжела Егорова. И параллельно сотрудничают с московскими коллегами — выпускниками химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева, которые тоже ведут научные разработки для компании «Элкон».
— У них наука, у нас производство. Мы смотрим, как воплотить их идеи, отрабатываем рецептуры, — приоткрыл специфику работы Павел. — Ведь далеко не все, что получено в лабораторных условиях, можно внедрить в производство.
Проверяют лаборанты и качество материалов: окрашенные образцы нагревают до самых высоких температур, охлаждают, гнут, словом, испытывают на прочность. Лишь после тщательной проверки продукцию отправят заказчику.
— Качеству нашей продукции доверяют рядовые потребители и крупные компании, — подчеркнул директор, демонстрируя разнообразие красок.
Ну а когда идут крупные заказы, хочется и выглядеть соответственно. За последние годы «Элкон» провел ребрендинг, модернизировал сайт, солиднее теперь выглядит фирменная тара под ЛКМ — от ручных аэрозолей до 25-килограммовых емкостей — «барабанов». Специально под них на территории предприятия возведен огромный склад, еще один ангар построен для хранения сырья. Ну а дальше — больше, словно по цепной реакции. Компания создала свою дилерскую сеть, нарастила производство, расширила рынок сбыта по стране.

ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — руководитель Минэкономразвития республики:
«Центр «Мой бизнес», открытый в марте этого года при Минэкономразвития Чувашии, уже стал точкой притяжения жителей нашей республики. Центр создан для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого по инициативе Президента России. Здесь вам помогут начать свой стартап и развить уже имеющийся бизнес. Всестороннюю и профессиональную поддержку могут получить потенциальные и уже опытные предприниматели из абсолютно разных сфер деятельности. Сегодня в портфеле центра более ста услуг: от открытия своего дела до продвижения продукции, в том числе на экспорт».

В год предприятие производит до полутора тысяч тонн продукции, 20-30% отправляется на экспорт. Через Прибалтику товар идет в Европу, востребованы ЛКМ от чувашского производителя и в странах СНГ и ближнего зарубежья. Налаживаются контакты с Индией. Кстати, первая отправленная партия красок из Чувашии индийским партнерам пришлась по душе. Вот только доставка обошлась дороже, чем сама продукция.
— Государство предоставляет предприятиям, работающим на экспорт, субсидии на компенсацию части транспортных затрат. Так что мы рассчитываем на поддержку, — выразил надежду Анатолий Иванович. Руководитель предприятия уверен: чтобы постоянно развиваться, без помощи сегодня не обойтись.
Так, благодаря поддержке государства «Элкон» смог успешно реализовать два бизнес-проекта на 6 и 25 млн рублей. Сейчас воплощает в жизнь третий проект уже на 52 млн рублей. Совместно с Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии, или коротко — ЦЭП, компания подготовила бизнес-план по серийному производству долговечных грунт-эмалей, а также алкидно-каучуковых красок — менее токсичных, но тоже прочных. ЦЭП помог «Элкону» и с участием в 25-й международной выставке строительных и отделочных материалов «MosBuild», с размещением на международной электронной торговой площадке Alibaba, с модернизацией сайта компании и так далее.
В центре «Мой бизнес» компания получила и другую помощь. Так, недавно Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса (АПМБ) выдало «Элкону» заем на 3 млн рублей на пополнение оборотных средств для производства под 2,12%. Минимальную из возможных ставку предприятие получило благодаря новочебоксарской прописке и тому, что является экспортером. Кстати, для АПМБ этот заем стал 400-м в этом году, а всего с января агентство предоставило предпринимателям более 872 млн рублей.

 

 

Фото Никиты Васильева
Лаки и краски ООО «Элкон» замещают на российском рынке импортную продукцию немецких и скандинавских производителей.

Опубликовано: 10 декабря 2020 г.


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