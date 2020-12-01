Чебоксарцы одобрили изменение двух троллейбусных маршрутов

В Чебоксарах подвели итоги голосования по изменению схем движения троллейбусов. Всего на портале «Открытый город» было собрано более 21 тысячи мнений. Три варианта — по изменению маршрута № 3 и объединению маршрутов № 5 и 11, 6 и 8 — «обкатку» общественным мнением не прошли, теперь вопрос по объединению маршрутов будут решать специалисты, сообщают в администрации города. Еще два варианта — о продлении маршрута 14-го троллейбуса до микрорайона «Солнечный» в новоюжном районе, а 20-го — до завода имени В.И. Чапаева — чебоксарцы большинством голосов поддержали. Но это не значит, что 14-й и 20-й троллейбусы уже завтра поедут по продленным маршрутам. Как пояснил директор МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Андрей Васильев, сначала необходимо внести изменения в документ планирования, определиться с дополнительным транспортом и уже после этого запускать новые маршруты. Произойдет это не раньше первого квартала следующего года.
Опубликовано: 10 декабря 2020 г.
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