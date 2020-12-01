В Чувашии стартует вакцинация от COVID-19

Первыми прививку получат медики, учителя и социальные работники

Пожалуй, уже не осталось оптимистов, верящих в то, что еще немного и новая коронавирусная инфекция сдаст свои позиции. Судя по всему, правы оказались ученые-вирусологи, которые предрекали, что этот возбудитель теперь с нами всерьез и надолго. И скорее всего, нам придется прививаться от него ежегодно, как мы это делаем, чтобы защитить себя от гриппа. В России уже зарегистрированы две вакцины от Ковид-19: «Спутник V» Научно-исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра Роспотребнадзора «Вектор». На подходе третья, разработанная в НИИ имени М.П. Чумакова. Массовая вакцинация по всей стране начинается препаратом «Спутник V». О том, как будет проходить прививочная кампания, в начале недели говорили на брифинге в Минздраве республики.

Единственная защита

Постоянное беспокойство о том, что можно заразиться новой коронавирусной инфекцией и оказаться в больнице, страх за жизнь и здоровье пожилых родственников и детей — все это приводит к всеобщей усталости. К тому же все больше информации, что у многих пациентов, даже с легкими случаями заболевания, развиваются стойкие симптомы, которые могут иметь инвалидизирующие последствия. И это тоже заставляет переживать.

Врачи-инфекционисты считают, что вакцинирование — это единственное, что сможет защитить людей от заболевания Ковид-19, а значит частично снять напряжение. Но для этого необходимо, чтобы «иммунная прослойка» в обществе была довольно значительной. По словам главного инфекциониста республики Сергея Ефимова, необходимо привить около 62% населения республики. Однако если защитить от заболевания медиков, учителей, работников торговли и транспорта, то количество привитых можно уменьшить до 50%, то есть добиться того же результата меньшими силами. Потому что когда иммунитетом обладают те, кто по своим должностным обязанностям контактирует с большим количеством людей, прерывается цепочка передачи вируса.

СПРАВКА «СЧ» Противопоказания для введения «Спутника V»: возраст до 18 лет, хронические болезни печени, почек, крови, сердечно-сосудистой системы, а также аутоиммунные заболевания, беременность и кормление грудью. После заболевания ОРВИ можно прививаться только через месяц.

Где сделают укол

Буквально со дня на день в республику должна прийти очередная партия вакцины «Спутник V». Как сообщил заместитель министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, ожидается поступление 1012 доз. Планируется поставить их в шесть больниц Чебоксар, в Новочебоксарскую городскую, две центральные районные: Ядринскую и Алатырскую и в два межтерриториальных медицинских центра: Канашский и Шумерлинский.

Препарат следует перевозить и хранить при температуре не выше минус 18 градусов. Поэтому для лечебных учреждений, где будет проводиться вакцинация, закуплены и установлены медицинские морозильные камеры, сумки-холодильники, хладоэлементы, термометры и термоиндикаторы. Все сотрудники, которые будут ее проводить, прошли специальную подготовку.

Кто первый в очереди

Первые, кого привьют, — это медики, учителя и социальные работники. Но уже с января следующего года по телефону 122 можно будет записаться на процедуру всем желающим. Для этого достаточно указать фамилию, имя и отчество, адрес проживания и контактный телефон. Сотрудники поликлиники сами вам позвонят и пригласят на процедуру. Это сделано для того, чтобы людям не приходилось ждать в очереди.

Когда пойдете в поликлинику, настраивайтесь на то, что там придется потратить не меньше часа. Вначале надо попасть на прием к врачу, который выяснит, нет ли у вас противопоказаний, проведет осмотр, измерит температуру и давление, частоту дыхания и пульса. Только после этого он даст разрешение на вакцинирование. Препарат, который хранится в морозильнике, надо будет разморозить. Это займет 15-20 минут. После укола надо будет еще полчаса оставаться в поликлинике под наблюдением врачей. Каждому привитому выдадут «дневничок», в который нужно будет записывать изменения самочувствия. Если возникнут осложнения, надо будет непременно позвонить в поликлинику, чтобы об этом сообщить.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Сама инфраструктура для того, чтобы привить граждан от новой коронавирусной инфекции, у нас готова. Мы ее подготовили еще летом. Тогда же получили небольшую партию вакцины, около 50 штук. Прививку летом получили врачи, которые работают в «красной зоне». Все перенесли ее достаточно комфортно. Таким образом мы не только подготовили инфраструктуру, но и наработали практику.

Сейчас, в декабре, мы ожидаем очередную партию вакцины. Те люди, которые находятся в зоне риска, это врачи, учителя, работники социальной сферы и Министерства внутренних дел, если сами пожелают, то могут пройти вакцинацию в приоритетном порядке. За счет этого мы подготовимся к более масштабной вакцинации. Ожидаем, что такая работа будет развернута уже в январе-феврале следующего года». (Из интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ»)

Побочные эффекты

Несмотря на то что «Спутник V» не имеет в своем составе вирусов, которые способны размножаться в клетках организма, у человека могут проявиться побочные эффекты: один или несколько. Просто надо это знать, чтобы не паниковать, и быть готовым к тому, что может подняться температура, заболеть голова, появиться боль в месте укола, в мышцах и суставах, появиться заложенность носа или першение в горле, сыпь.

В республике уже 42 медика сделали прививку. Как сообщила главный врач ГКЦ Елена Майорова, ни у одного из шести медиков центра, получивших вакцину, никаких нежелательных проявлений не было. В ЦГБ, по словам ее руководителя Татьяны Маркеловой, у одного доктора была головная боль, которая прошла сама собой. Поэтому многое зависит от организма и от вашего отношения к нему.

После процедуры в людных местах нужно надевать маску, одеваться по погоде, чтобы не замерзнуть, мыть руки. Вторую дозу необходимо будет ввести через три недели после первой, и еще через три недели сформируется иммунитет, который должен защитить от ковид-19.

Фото Олега Мальцева

Прививочные кабинеты в поликлиниках республики работают в обычном режиме, сейчас здесь пациентов вакцинируют в основном от гриппа. Как только появится новая вакцина от коронавируса, будут делать еще и ее.