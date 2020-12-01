Постковидную реабилитацию в Чувашии прошли 724 пациента

Медицинскую реабилитацию после перенесенной короновирусной инфекции можно пройти в четырех организациях Чувашии. Это Городская клиническая больница №1, Первая Чебоксарская Г.Б. им. П.Н. Осипова, санаторий «Надежда» и «Санаторий «Чувашиякурорт». Направление выдает лечащий врач.

«В республике 724 человека уже прошли реабилитационные мероприятия после перенесенной ими новой коронавирусной инфекции. На данный момент 133 человека приступили к реабилитации, а 265 человек готовы и находятся в листе ожидания», — привел данные министр здравоохранения региона Владимир Степанов.

В итоге «постковидной» реабилитацией будет охвачено втрое больше жителей Чувашии, чем планировалось, так как часть затрат на проживание и питание в санаториях возмещается из республиканского бюджета. Соответствующее решение еще летом принял руководитель региона Олег Николаев. Тогда он пояснил, что таким образом люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, но не проживают в Чебоксарах, смогут приехать на долечивание из самых отдаленных районов Чувашии.

Такая поддержка уже оказана 36 пациентам после COVID-19, лицам c хроническими заболеваниями.

«Прогнозный объем финансирования составляет 12 млн рублей на 1040 граждан», — добавили в Минздраве Чувашии.

Ранее мы сообщали, какие есть программы восстановления здоровья после ковид.

Фото чувашинформ.рф